Эксперты: Строительство метро играет важную роль для комфорта жителей и экономики Подмосковья

Новые станции Московского метрополитена построят в ближайшем Подмосковье к 2035 году. Такие планы озвучил мэр столицы Сергей Собянин.



Всего к 2035 году будет построено порядка 35 новых станций, 12 из них — в Московской области, уточнил градоначальник. Радиальные линии продлят по семи направлениям. Новые станции подземки появятся в Красногорске, Химках, Мытищах, Балашихе, Одинцове, а также в двух направлениях Ленинского округа. По словам Собянина, благодаря реализации этих проектов повысится качество жизни двух миллионов москвичей и 3,7 миллиона жителей Московской области.



Как отметил президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов, решение мэра сделать развитие метро в ближайших городах Подмосковья одним из ключевых приоритетов после 2030 года имеет огромную градостроительную, социальную и экономическую значимость.



«Красногорск, Химки, Мытищи, Балашиха, Ленинский городской округ и Одинцово давно не являются «внешней» по отношению к Москве территорией. Это крупные, динамично развивающиеся центры единой агломерации. Их жители существуют в одном ритме со столицей. Метро в шаговой доступности будет означать для них экономию времени, снижение зависимости от личного автомобиля и более широкие возможности выбора места работы, учёбы и отдыха. Кроме того, развитие метро позволит снизить нагрузку на вылетные магистрали, МКАД, основные железнодорожные направления, действующие линии подземки», - подчеркнул Платонов.



В свою очередь директор Центра транспортного планирования НИУ ВШЭ Павел Зюзин констатировал, что решение о продлении метро в города Подмосковья назрело давно.



«В целом строительство метро необходимо с точки зрения разгрузки дорог, вылетных магистралей и пригородных поездов, а также улучшения транспортной связанности городов Подмосковья — как внутри них самих, так и между соседними территориями», - пояснил эксперт.



По его словам, важно одновременно прорабатывать взаимодействие различных видов транспорта, поэтому необходима координация транспортного планирования между столицей и Московской областью.



Ранее глава Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов назвал событием особого масштаба для города запуск 17 ветки метро - Рублево-Архангельской.



«Строительство радиуса продолжается: в целом Рублёво-Архангельская линия протянется на 28,6 километра, будет включать 12 станций и выйдет за пределы МКАД. Работы ведутся с учётом сложных гидрогеологических условий: на отдельных участках грунт укрепляют методами замораживания, цементации и инъектирования химических реагентов, а при проходке под водными преградами тщательно контролируют давление и параметры тоннелепроходческих комплексов. На ряде перегонов создаем двухпутные тоннели, прокладываемые щитами-гигантами диаметром 10 метров», - отметил Ефимов.

