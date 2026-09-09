Эксперты: Строительство метро играет важную роль для комфорта жителей и экономики Подмосковья
Новые станции Московского метрополитена построят в ближайшем Подмосковье к 2035 году. Такие планы озвучил мэр столицы Сергей Собянин.
Всего к 2035 году будет построено порядка 35 новых станций, 12 из них — в Московской области, уточнил градоначальник. Радиальные линии продлят по семи направлениям. Новые станции подземки появятся в Красногорске, Химках, Мытищах, Балашихе, Одинцове, а также в двух направлениях Ленинского округа. По словам Собянина, благодаря реализации этих проектов повысится качество жизни двух миллионов москвичей и 3,7 миллиона жителей Московской области.
Как отметил президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов, решение мэра сделать развитие метро в ближайших городах Подмосковья одним из ключевых приоритетов после 2030 года имеет огромную градостроительную, социальную и экономическую значимость.
«Красногорск, Химки, Мытищи, Балашиха, Ленинский городской округ и Одинцово давно не являются «внешней» по отношению к Москве территорией. Это крупные, динамично развивающиеся центры единой агломерации. Их жители существуют в одном ритме со столицей. Метро в шаговой доступности будет означать для них экономию времени, снижение зависимости от личного автомобиля и более широкие возможности выбора места работы, учёбы и отдыха. Кроме того, развитие метро позволит снизить нагрузку на вылетные магистрали, МКАД, основные железнодорожные направления, действующие линии подземки», - подчеркнул Платонов.
В свою очередь директор Центра транспортного планирования НИУ ВШЭ Павел Зюзин констатировал, что решение о продлении метро в города Подмосковья назрело давно.
«В целом строительство метро необходимо с точки зрения разгрузки дорог, вылетных магистралей и пригородных поездов, а также улучшения транспортной связанности городов Подмосковья — как внутри них самих, так и между соседними территориями», - пояснил эксперт.
По его словам, важно одновременно прорабатывать взаимодействие различных видов транспорта, поэтому необходима координация транспортного планирования между столицей и Московской областью.
Ранее глава Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов назвал событием особого масштаба для города запуск 17 ветки метро - Рублево-Архангельской.
«Строительство радиуса продолжается: в целом Рублёво-Архангельская линия протянется на 28,6 километра, будет включать 12 станций и выйдет за пределы МКАД. Работы ведутся с учётом сложных гидрогеологических условий: на отдельных участках грунт укрепляют методами замораживания, цементации и инъектирования химических реагентов, а при проходке под водными преградами тщательно контролируют давление и параметры тоннелепроходческих комплексов. На ряде перегонов создаем двухпутные тоннели, прокладываемые щитами-гигантами диаметром 10 метров», - отметил Ефимов.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Wylsacom заявил, что россияне не отказались от айфонов вопреки ограничениям
- «Теория заговора» : Россиянам назвали самую безопасную рыбу
- Путин предложил Вьетнаму объединить усилия по созданию резервов топлива
- Аксенов уволил главу «Крымэнерго» после жалоб жителей на поборы
- Игровые алименты: Как поделить имущество в компьютерных играх
- Захарова назвала обманутыми россиян, уехавших из страны после начала СВО
- В России вышла книга о выдающихся деятелях сельского хозяйства
- «Профицит 500%»: Почему в мегаполисах накопился «снежный ком» стоматологов
- Кадыров призвал чеченских мужчин укоротить бороды
- Мерц поспорил с АдГ из-за конфликта России и Украины