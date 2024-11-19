Эксперты: Синтез усилий города и инвесторов в рамках программы КРТ создаёт новую среду для жизни горожан

Москва, как и большинство мегаполисов мира, сталкивается с ограничениями для дальнейшего роста, связанными с постоянным увеличением численности населения при невозможности бесконечно расширяться в горизонтальной перспективе.

В том числе эту проблему решает программа комплексного развития территорий (КРТ). Она позволяет создавать на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков современные городские кварталы и формировать комфортную городскую среду.

«В столице на разных стадиях проработки и реализации находится 236 проектов комплексного развития территорий (КРТ) площадью более 3,1 тысячи гектаров. В ходе их реализации в бюджет города поступит пять триллионов рублей. На участках общей площадью свыше 3,1 тысячи гектаров возведут более 52 миллионов квадратных метров недвижимости, будет создано свыше 763 тысяч рабочих мест», - прокомментировал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Привлеченные инвесторы и назначенные столицей операторы создают в проектах КРТ современные пространства с нужными горожанам объектами и рабочими местами.

«Программа КРТ предлагает нам как инвесторам продуманный механизм реализации проектов на месте неэффективно используемых территорий. Соглашение с городом в рамках программы предусматривает разработку мастер-плана, утверждение проекта планировки территории, который определяет концепцию новой городской локации, необходимую жилую часть, социальную и деловую инфраструктуру. Таким образом мы, имея четкое понимание основных этапов и сроков строительства, можем своевременно разработать финансовую модель, которая позволит комплексно развивать ту или иную территорию города», – заявил директор по правовым вопросам, член правления Capital Group Владимир Галактионов.

Благодаря программе КРТ бывшие промзоны, неэффективно используемые площадки и другие депрессивные территории вовлекаются в структуру и жизнь города.

«Ключевой смысл программы именно в комплексном развитии территорий, чтобы в каждом районе создавалась комфортная городская среда и у москвичей была неподалеку от дома работа, необходимая социальная инфраструктура - школы, детские сады, поликлиники, спорткомплексы, а также возможность проведения интересного досуга», - отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. Предназначенные для реорганизации участки общей площадью свыше 3,1 тысячи гектаров расположены в 114 районах города. Почти половину планируемой застройки в 236 проектах занимает нежилая недвижимость – это социальные объекты, офисные центры и экологичные производства и другая недвижимость.

«Инвестор реализует проект пропорционально: жилье и необходимые социальные объекты – школы, детские сады, формирует транспортные связи и выполняет благоустройство. Мы взаимодействуем с городом в этой программе по принципу «win-win»», - добавил Владимир Галактионов.

На данный момент в столице активно используется механизм комплексного развития территорий нежилой застройки в границах старого города.

«Речь в данном случае идет о так называемом «ржавом поясе» Москвы, тех огромных предприятиях, которые были в предыдущие десятилетия поделены, распроданы, «разрезаны» на склады, шиномонтажи, сервисы, брошены или сданы в аренду», – пояснил член правления Capital Group.

Ранее такие территории имели ограниченную транспортную доступность, однако в рамках программы КРТ места превращаются в современные транспарентные кварталы с качественным жильем, необходимой инфраструктурой и благоустройством.

Также в рамках программы будут созданы новые высокотехнологичные и экологичные производственные площадки. Производства, которые когда-то занимали в столице тысячи квадратных метров, сейчас, благодаря развитию технологий, можно уместить в небольшие помещения в рамках технопарка. На освободившихся участках при этом возможно строительство других объектов, необходимых городу. КРТ нежилой застройки – это не только инвестиционный потенциал, но и ресурс для повышения качества городской среды.

Примером успешной реализации такого проекта стала реорганизация бывшей промзоны «Октябрьское поле», где на месте старых зданий и складов уже возвели пять жилых корпусов, включая дом с медицинским центром, детский сад для 100 воспитанников и школу для 800 учеников, продолжают строить бизнес-центр, второй детский сад и третью очередь жилого комплекса.

В скором будущем в Москве намерены реорганизовать территорию авиационного завода МиГ, в рамках которой появится более 1,4 миллиона квадратных метров жилой недвижимости, в том числе для целей программы реновации. Также будет построено более 900 тысяч квадратных метров общественно-деловых и социальных объектов, включая детские сады, школы, поликлинику, физкультурно-оздоровительный комплекс, магазины. В общей сложности на территории бывшего завода МиГ возведут более 2,3 миллиона квадратных метров недвижимости, что позволит создать свыше 25 тысяч рабочих мест.

При этом Москва не уникальна в своем решении развивать городские районы и микрорайоны комплексно. Как рассказала доктор юридических наук, доцент юридического факультета Пекинского педагогического университета Жао Лу, в Китае также пересматривают свои взгляды и отношение к градостроительству.

«Конкретного окончательного решения еще не принято, но нашли такое промежуточное решение, как разделять большие города на административные районы, в которых уже все обустроено, включая школы, университеты и т.д.», – заявила она.

По словам Жао Лу, ряд проектов уже реализован. К примеру, произведена реновация ковидного центра в многофункциональное пространство для работы и отдыха местных жителей. Также в Китае активно проводят ревитализацию территорий, где ранее размещались производства. Бывшие заводские корпуса сегодня реконструируют, а затем сдают в аренду. Как отмечают азиатские коллеги, чаще всего такие помещения выбирают представители креативного кластера, в связи с чем такие места становятся «парком творческих индустрий». В стране насчитывается уже более 40 таких парков в 14 городах.

Аналогичные проекты реализуются и в Иране. По словам заммэра по международным вопросам в Тегеранском муниципалитете, генерального секретаря Азиатского форума мэров Хамида Реза, мастер-план Тегерана подразумевает ревитализацию бывших производственных площадок, которые в первую очередь стараются вписать в транспортную инфраструктуру, чтобы придать импульс их дальнейшему развитию.

«У нас есть также свой ржавый пояс, который мы стараемся сделать зелёным поясом по возможности для того, чтобы сохранить физическую характеристику нашего города при его росте и вписать ее в публичные нужды, в нужды горожан, о которых мы знаем благодаря обратной связи», – рассказал он.



