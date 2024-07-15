Эксперты: Реставрация культурных объектов Москвы является приоритетной задачей

Реставрационные работы имеют огромную ценность для столицы, так как сохранение культурно-исторического наследия Москвы является приоритетной задачей для государства, заявил независимый экономист Андрей Бархота.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что инвесторы отреставрировали 12 помещений исторических зданий столицы и отметил, что ещё в 15 идут реставрационные работы. Среди уже отреставрированных он упомянул помещения в здании Центропечати на Тверской улице и в доходном доме А.И. Синицына в Благовещенском переулке. Об этом мэр сообщил в своем Telegram-канале.

Бархота отметил, что такое количество отреставрированных зданий – выдающийся результат.

«Отреставрированные сооружения, имеющие высокую культурную ценность, выступают центрами притяжения бизнеса и центрами притяжения туристических потоков, поэтому реставрационные работы имеют высокую ценность для столицы. Учитывая сложность работ по реставрации исторических зданий, результат, состоящий в успешной реставрации 15 зданий Москвы, выглядит как выдающийся», - рассказал эксперт.

Член московского регионального отделения «Деловой России», генеральный директор ООО «Инвестмент Девелопмент Групп Москва» Ирина Писаревская в свою очередь заявила, что инвестиции бизнеса в памятники архитектуры Москвы через реставрационные работы – наиболее выгодная инвестиция 2023-2024 года.

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что льготная программа «1 рубль за квадратный метр в год» позволяет предпринимателям спасти исторические постройки от разрушения.

«Сейчас по результатам торгов заключены договоры аренды, согласно которым инвесторы реставрируют в ЦАО объекты культурного наследия общей площадью почти 6,4 тысячи квадратных метров. Из них два – для размещения гостиниц, а девять они смогут использовать по своему усмотрению», - поделился он.

Благодаря реализации данной программы предприниматели Москвы имеют возможность вести свой бизнес в зданиях с богатой историей и выгодным расположением.

