Эксперт: Путепровод над Шмитовским проездом решит проблему транспортной доступности

Путепровод над Шмитовским проездом появится возле комплекса «Москва-Сити». Его длина составит более 50 метров, рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Так, уже готовы две опоры и подпорные стены. Сейчас готовность объекта составляет около 60%.



Как отметил ординарный профессор, член Ученого совета, научный руководитель Факультета городского и регионального развития и Института экономики транспорта и транспортной политики, НИУ «Высшая школа экономики» Михаил Блинкин, новый путепровод поможет улучшить качество жизни местных жителей в разы, так как плотность населения у «Москва-Сити» крайне высокая.



«Плотность застройки территории вокруг «Москвы-Сити» высокая. Таким же можно назвать и уровень ежедневного транспортного спроса. Два этих фактора ставят сложнейшие задачи, которые город успешно решает. Станции МЦК и метрополитена сняли проблему доступности «Москвы-Сити» на общественном транспорте. Задача обеспечения автомобильной доступности и должной транспортной связности шаг за шагом решается посредством строительства сложнейших искусственных сооружений. Новый путепровод над Шмитовским проездом и новая транспортная связка в районе улицы Ермакова Роща — из числа насущно необходимых мер в обозначенном направлении. Эти объекты улучшают качество жизни местных жителей и москвичей, которые здесь работают», — отметил он.