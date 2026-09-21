Эксперт: Путепровод над Шмитовским проездом решит проблему транспортной доступности
Путепровод над Шмитовским проездом появится возле комплекса «Москва-Сити». Его длина составит более 50 метров, рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Так, уже готовы две опоры и подпорные стены. Сейчас готовность объекта составляет около 60%.
Как отметил ординарный профессор, член Ученого совета, научный руководитель Факультета городского и регионального развития и Института экономики транспорта и транспортной политики, НИУ «Высшая школа экономики» Михаил Блинкин, новый путепровод поможет улучшить качество жизни местных жителей в разы, так как плотность населения у «Москва-Сити» крайне высокая.
«Плотность застройки территории вокруг «Москвы-Сити» высокая. Таким же можно назвать и уровень ежедневного транспортного спроса. Два этих фактора ставят сложнейшие задачи, которые город успешно решает. Станции МЦК и метрополитена сняли проблему доступности «Москвы-Сити» на общественном транспорте. Задача обеспечения автомобильной доступности и должной транспортной связности шаг за шагом решается посредством строительства сложнейших искусственных сооружений. Новый путепровод над Шмитовским проездом и новая транспортная связка в районе улицы Ермакова Роща — из числа насущно необходимых мер в обозначенном направлении. Эти объекты улучшают качество жизни местных жителей и москвичей, которые здесь работают», — отметил он.
Ранее глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что развитие транспортной инфраструктуры города остается сегодня в приоритете и раскрыл, что за семь месяцев 2026 года в Москве построили более 21 километра дорог.
«Одним из приоритетных направлений нашей работы остается развитие транспортной инфраструктуры столицы. С начала года на территории Москвы реализовано несколько крупных дорожных объектов. Так, в январе – феврале открыты участки Коммунарского шоссе с путепроводом через улицу Александры Монаховой и Южной рокады от улицы Каспийской до 1-го Котляковского переулка. Одновременно продолжаем реализацию локальных проектов – в частности, на юге столицы открыли около километра дорог для обслуживания новых жилых комплексов на территории бывшего завода имени Лихачева. Всего за семь месяцев этого года в городе построили более 21 километра дорог за счет средств Адресной инвестиционной программы», — рассказал он.
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