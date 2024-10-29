Эксперты оценили значимость реорганизации территорий для развития столицы

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем Telegram-канале о реорганизации в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) двух бывших промзон.

Одна из них, экс-промзона «Силикатные улицы», находится на северо-западе Москвы, в районе Хорошево-Мневники. Она является частью проекта «Большой Сити». Здесь до 2035 года будут построены порядка 2 млн «квадратов» жилья, общественно-деловых и социальных объектов. При этом уже построены детсад на 225 мест, школа на 500 мест и жилой комплекс. Поблизости находятся станция МЦК «Хорошево» и станция метро «Народное ополчение».

Еще один земельный участок, бывшая промзона «Воронцово», расположена на юго-западе столицы, в районах Коньково, Черемушки и Обручевский. Здесь возведут свыше миллиона «квадратов» общественно-деловых и социальных объектов, а также жилых домов. Планируется завершить строительство в 2030 году.

По мнению независимого экономиста Андрея Бархоты, интенсивная реорганизация бывших промзон позволяет повысить привлекательность столичных районов и обеспечить реализацию плана по вводу жилья в Москве в условиях неприкасаемости исторически сложившихся районов и ограничений по земельным площадям. Эксперт добавил, что москвичи заинтересованы в таком жилье благодаря подготовленной транспортной инфраструктуре.

В свою очередь гендиректор архитектурного бюро «Мастер’c План» Юлия Зубарик заявила, что сегодня столица держит курс на ликвидацию физических барьеров и увеличение проницаемости городского пространства. Город стал более удобным, а количество режимных и закрытых объектов сократилось. Неэффективно используемые земельные участки превращаются в комфортные жилые кварталы благодаря реализации программы КРТ. Она также подчеркнула, что новые жилые комплексы строятся с учетом транспортной инфраструктуры, что повышает их доступность. Так, например, проект КРТ в Кунцево на улице Молодогвардейской, в разработке которого принимало участие архитектурно-градостроительное бюро «Мастер’c План», создавался с теми же ориентирами: расположение ЖК и лесного массива в километре от станции метро «Молодежная» обеспечивает хорошую транспортную доступность.

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов заявил о реорганизации площадей бывшего завода «МиГ».

«На месте недействующих производственных цехов бывшего завода “МиГ” по программе КРТ появятся новые кварталы с жильем, общественно-деловыми и социальными объектами. Здесь будет реализована концепция 15-минутного города, благодаря которой у жителей Бегового района в шаговой доступности появится вся необходимая инфраструктура. Всего по проекту планировки территории на участке площадью 63,55 гектара привлеченный по итогам торгов инвестор возведет свыше 2,3 миллиона квадратных метров недвижимости. Вложения в развитие площадки составят не менее 300 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект — 12 миллиардов рублей. Реализация проекта даст городу около 25 тысяч рабочих мест», — отметил вице-мэр.

