Эксперты оценили влияние Рублево‑Архангельской линии на транспортную систему столицы

В московском метрополитене запустили пассажирское движение на новой Рублево-Архангельской линии. Об этом в своем канале в «Макс» написал столичный мэр Сергей Собянин.

Это уже 17-я ветка метро Москвы. Она протянется от ММДЦ «Москва-Сити» до Рублево-Архангельского, в перспективе — в Красногорск, сообщил политик. Собянин и президент Владимир Путин дали старт первому участку с пятью станциями — от «Делового центра» до «Бульвара Генерала Карбышева».

Отмечается, что благодаря открытию этой ветки более 550 тысяч москвичей из районов Пресненский, Хорошево-Мневники, Щукино, Дорогомилово и Филевский Парк смогут быстрее передвигаться по городу, так как им доступны удобные пересадки на МЦК и три линии метро. На дорогу до центра теперь уйдет в три раза меньше времени.

Декан Высшей школы экономики и бизнеса РЭУ им. Плеханова Дмитрий Завьялов подчеркнул, что такие проекты, как Рублево-Архангельская линия, — это не просто строительство рельсов и тоннелей, а инфраструктурный каркас, формирующий городскую среду на десятилетия вперед.

«Новая ветка повышает транспортную доступность и фактически выводит из лексикона такое понятие, как "спальные окраины". Это позволяет разгрузить исторический центр, перенести деловую активность в новые районы и сделать так, чтобы они развивались не как "спальные", а как полноценные городские центры со своей экономикой», - сказал он.

В свою очередь автоэксперт и автоюрист Дмитрий Золотов заявил, что открытие первого участка Рублево-Архангельской линии в метро Москвы — это тектонический сдвиг для транспортной логистики всего западного направления. По его словам, главный эффект не в архитектуре новых станций, а в физике дорожного потока.

«Прямая подземная связка "Москвы-Сити" с активно развивающимся кластером за МКАД оттянет на себя до 20% трафика с загруженных Новорижского и Звенигородского шоссе. Стратегически Рублево-Архангельская линия стирает границу между Москвой и областью. Область стала ближе, а руль теперь можно оставлять дома без страха опоздать на работу», - уточнил эксперт.

По словам главы столичного комплекса градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова, важной особенностью проекта стала интеграция станций «Деловой центр» и «Шелепиха», которые ранее функционировали в составе Большой кольцевой линии.

«При проектировании линии мы применяли технологии информационного моделирования, одним из главных преимуществ которых является сокращение сроков проектирования и строительства. Только для участка от "Шелепихи" до "Бульвара Генерала Карбышева" было создано 134 цифровые информационные модели, аккумулирующие ключевые данные об объектах», - добавил заммэра.