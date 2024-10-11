Эксперты оценили влияние реорганизации территорий на развитие районов

Мэр Москвы Сергей Собянин запустил проект формирования нового делового центра «Южный порт — Текстильщики». Деловая и жилая застройки с инфраструктурой появятся на месте бывшей промышленной зоны в районе Печатники. По словам градоначальника, Южный порт — Текстильщики — один из шести новых центров деловой и общественной активности, которые создаются внутри Московской кольцевой автодороги.



Как отметил президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков», профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков, Москва прекрасно справляется с задачей по редевелопменту промышленных зон благодаря комплексному подходу.



«Задача по редевелопменту промышленных зон - актуальна для всех индустриальных центров. Москва с ней прекрасно справляется благодаря комплексному развитию территорий. Благодаря комплексному подходу свое развитие получает "Технополис Москва", новый жилой массив и транспортная инфраструктура. Юго-Восток города получает новый импульс для развития», - отметил Кулаков.



По оценке архитектора, члена Экспертного совета Минстроя РФ по формированию комфортной городской среды Евгении Муринец, промышленный юго-восток мегаполиса сегодня переживает наиболее масштабный редевелопмент даже в сравнении с другими странами.



«По самим названиям районов - Южный порт, Печатники, Текстильщики, - понятна их историческая промпринадлежность. Вместе с производственной функцией советское время «лоскутно» привнесло и жилищное строительство с «социалкой», что стало хорошей подосновой для изменений, свидетелями которых мы являемся в эти дни. «Браунфилд» тем и хорош, что территория реорганизации с точки зрения транспортного и инженерного каркасов уже является хорошим подспорьем для формирования комфортной среды для жизни здесь. Тем не менее, с учетом возрастающего уровня запросов на современный комфорт, город помимо традиционной УДС внедряет и внеуличный транспорт: районы уже обеспечены МЦК и БКЛ.



Вместе с тем, несмотря на общемировые тренды по выводу производств за пределы обжитых городских территорий, следует отметить большой положительный эффект на функционирование таких районов, где могут открываются вновь высокотехнологичные производства, обеспечивающие наполнение жизнью районы в дневные часы, дающие рабочие места, развивающие на территориях третичный сектор не менее активно, чем жилищная функция. В нашем случае это территория особой экономической зоны в Печатниках, где на месте бывшего «АЗЛК» расположились не только экологически чистые производства, но и высокотехнологичные сферы биофармацевтики и микроэлектроники с соответствующими конгрессными, административными и складскими площадями, дающие району и городу порядка семи тысяч рабочих мест. Соседство с таким кластером всегда считается престижной локацией для жизни», - пояснила эксперт.



Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о ходе редевелопмента неэффективно используемой территории в ЮЗАО.



«В Обручевском районе появится новая зеленая зона — благоустроенное пешеходное пространство площадью 0,82 гектара. Его создадут в рамках реорганизации неэффективно используемой территории площадью 9,31 гектара по программе комплексного развития территорий (КРТ). Бульвар пройдет от улицы Архитектора Власова вдоль Проектируемого проезда № 7515 до улицы Академика Челомея. Местные жители, а также сотрудники расположенных в этом районе города учреждений получат новое место для прогулок и отдыха», - отметил Владимир Ефимов.

