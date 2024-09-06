Эксперты оценили важность реконструкции развязок на МКАД
В Москве завершились программы реконструкции развязок на вылетных магистралях, пересекающихся с МКАД, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.
По его словам, начиная с 2012 года было построено 22 развязки.
«Это грандиозное строительство с тоннелями, эстакадами, мостами», - отметил мэр.
22-м объектом, который был введен в строй, стала развязка на Алтуфьевском шоссе. В ходе реконструкции был построен новый путепровод через МКАД, двухполосная эстакада-съезд с Алтуфьевского шоссе, новый съезд на Алтуфьевское шоссе в сторону центра, строители также обновили дополнительные съезды.
По словам автоэксперта Дмитрия Золотова, новая развязка будет удобна не только двум районам города, Лианозово и Бибирево, но и жителям области.
«Благодаря большей пропускной способности развязки, стало меньше пробок на въезде и выезде в город, близлежащие улицы разгрузились от пробок», - отметил Золотов.
Старший преподаватель по курсу «Управление дорожным движением» Высшей школы урбанистики, Факультет городского и регионального развития НИУ ВШЭ Андрей Мухортиков считает, что Программа реконструкции развязок на МКАД очень помогла вернуть МКАДу статус окружной транзитной дороги.
«Это было обеспечено за счет повышения пропускной способности развязок с постройкой новых направленных эстакад и тоннелей, и разделения потоков на скоростные транзитные на основном ходу и более медленные на дублерах», - уточнил эксперт.
В рамках формирования нового транспортного каркаса уже выполнена масштабная работа. С 2011 года в столице возвели 1372,3 километра дорог, в том числе 12,3 километра — за семь месяцев 2024-го. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Почти за 13 лет построено 437 тоннелей, эстакад и мостов, включая восемь искусственных сооружений — с начала текущего года. Их количество выросло на 65%», - подчеркнул Ефимов.
Кроме того, по его словам, появилось 314 внеуличных пешеходных переходов.
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