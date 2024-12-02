Эксперты оценили темпы строительства объектов инфраструктуры в Москве

За 10 месяцев текущего года инвесторам и застройщикам предоставили без торгов более 350 га земли для реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП), что почти в два раза больше, чем за весь 2023 год. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что промышленные объекты займут порядка половины предоставленной площади – 144 га. Так, в Раменках возведут диагностический и медицинский центры, стационар с операционным блоком и реанимацией. В Мневниковской пойме построят теннисный центр с 11 кортами и многофункциональный спортивно-тренировочный комплекс с двумя ледовыми площадками. В Краснопахорском районе ТиНАО откроется завод по производству тяговых аккумуляторных батарей для электротранспорта.

Независимый экономист Андрей Бархота отметил, что оперативное строительство объектов социальной и производственной инфраструктуры является важным элементом промышленной и экономической политики Москвы.

«В условиях рекордно растущего спроса это позволяет быстро масштабировать деятельность и сформировать выручку и новые рабочие места. Один из ключевых инструментов стимулирования строительства промышленных и социальных объектов – механизмы предоставления земельных ресурсов в сочетании со специальными инвестиционными режимами. В результате в Москве начинают работу предприятия и учреждения, не имеющие аналогов во всей стране», - сказал он.

В свою очередь председатель Комитета МТПП по спорту и туризму, доцент факультета менеджмента в спортивной и туристской индустрии Президентской Академии Кирилл Маслиев указал, что столица планомерно реализует программу по развитию инфраструктуры города.

«Мегаполис преображается. Власти города формируют и досуговую, и серьезную социальную среду в виде медицинских, спортивных, производственных объектов. Такие решения дают импульс для развития бизнеса, создания большого спектра рабочих мест, комфортной среды как для проживания, так и для работы», - добавил он.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о возведении технопарков, производств, медицинских и спортивных объектов на юго-востоке столицы.

«В рамках 15 проектов комплексного развития территорий на юго-востоке столицы ведется реорганизация участков общей площадью 217 га. Жилые микрорайоны обеспечат не только необходимой инфраструктурой и новыми дорогами, но и рабочими местами. Так, на юго-востоке столицы появится около 2,3 миллиона квадратных метров технопарков и бизнес-центров, образовательных, медицинских и спортивных учреждений, а также современных производств и других объектов, в них смогут трудоустроиться 50,5 тысячи горожан. Инвестиции в эти проекты оцениваются в 1,8 триллиона рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 105 миллиардов рублей», - говорил он.

