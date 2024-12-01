Эксперты оценили темпы строительства дорог в Москве
С начала 2024 года в Москве было возведено свыше 60 км дорог. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.
Он сообщил, что в городе в том числе были построены трассы на участке магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе от станции метро «Новомосковская» до улицы Эдварда Грига, а также участок, соединяющий МCД и Симферопольское шоссе.
Старший преподаватель по курсу «Управление дорожным движением» Высшей школы урбанистики факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Андрей Мухортиков объяснил, что в 2010-е годы основной упор был сделан на реконструкции существующей инфраструктуры, а в начале 2020-х годов создали новый скоростной каркас внеуличных магистралей.
«Теперь главные направления строительства — это повышение связности, новые мосты и путепроводы через реки и железные дороги. Развитие дорожной сети в ТиНАО, начатое также в 2010-е годы, будет продолжаться еще многие годы. Новые территории быстро развиваются, важно, чтобы транспортная инфраструктура опережала жилое и офисное строительство», - сказал он.
В свою очередь автоэксперт и автоюрист Дмитрий Золотов напомнил, что на старых трассах появилось большое количество новых развязок.
«Новые дороги и уже существующие соединяют, давая возможность водителям уменьшать перепробег и не создавать пробки, минуя объездные пути уже по новому маршруту. Помимо магистралей построено 24 искусственных сооружения, которые не нарушают существующий дорожный каркас и делают удобнее дорожный узел, который включает в себя не только несколько уровней дорог, но и развитие всей дорожной инфраструктуры», - добавил он.
Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о возведении дорог в Новой Москве.
«В рамках проекта предполагается проложить и реконструировать около двух километров дорог. Целиком будет реконструирована Красулинская улица протяженностью более 900 метров, а также построено около 800 метров Проектируемого проезда № 8 тысяч 400», - сказал он.
По его словам, проектируемые и восстанавливаемые дороги обеспечат дополнительную транспортную связь от улицы Адмирала Корнилова до станции метро «Саларьево» без выезда на Киевское шоссе.
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