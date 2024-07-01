Эксперты оценили развитие Новой Москвы

В 2012 году в Москве появилось два новых округа — Троицкий и Новомосковский, в рамках сбалансированного инфраструктурного развития на территориях построили 197 социальных объектов, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, в округах также появилось почти 390 километров дорог, еще 100 намерены возвести до 2026 года. Изменилась и транспортная доступность ТиНАО. С 2016 года ввели в эксплуатацию 10 станций метро на Сокольнической и Солнцевской линиях. Продолжается строительство Троицкой линии метро. При этом число автобусных маршрутов увеличилось на 82%.

Как рассказал член московского регионального отделения «Деловой России» Алексей Хижняк, в Москве постепенно отказываются от концентрации деловой активности в историческом центре и снижают «маятниковую миграцию» в пользу создания новых мест приложения труда.

«За десять лет в Новой Москве были построены миллионы квадратных метров коммерческой недвижимости и создано около 200 тысяч новых рабочих мест. Московский бизнес очень охотно пошёл на эту территорию, снижая свои затраты на аренду и размещение за счёт большей удаленности от центра. С 2012 года численность населения Новой Москвы выросла более чем в три раза. Сегодня она составляет более 731 тысячи человек. За 11 лет прирост составил полмиллиона человек - это очень высокий показатель», - пояснил он.

Как напомнил президент СРО Региональная ассоциация оценщиков, профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков, первоначально появление двух новых округов было серьезным вызовом, поскольку предстояло в рекордные сроки реконструировать и построить социальные объекты.

«Правительство Москвы с поставленной задачей справилось прекрасно. За это время построены 197 социальных объектов и, что очень важно, с привлечением инвесторов. Численность населения Троицкого и Новомосковского административных округов столицы на сегодняшний день составляет 630 тысяч человек. Это сравнимо с показателями крупнейших городов России», - заявил он.

В свою очередь заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что с 2012 года инвестиции в градостроительное развитие Троицкого и Новомосковского административных округов составили 3,7 триллиона рублей

«Это позволяет спрогнозировать, что к 2035 году вложения в отрасль достигнут 10 триллионов рублей. Благодаря этому в ТиНАО планируется возвести еще более 33 миллионов квадратных метров жилья и свыше 27 миллионов квадратных метров нежилой недвижимости», - подытожил он.