Эксперты отметили значимость строительства Рублево-Архангельской линии для развития Москвы

Рублёво-Архангельская линия московского метрополитена улучшит транспортное обслуживание более 800 тысяч москвичей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Начинаем строительство станции метро "Рублёво-Архангельское" в районе Кунцево», - написал мэр.

По его словам, она станет важным транспортным ориентиром для динамично развивающейся территории на западе столицы.

Доцент кафедры логистики МАДИ, эксперт московского областного отделения «Опоры России», кандидат экономических наук Вячеслав Белобжецкий отметил, что развитие транспортной инфраструктуры на западе Москвы не только создаст более комфортные условия для полутора миллионов проживающих там горожан, но и свяжет крупнейший деловой центр города – Москва-Сити – альтернативными маршрутами.

По мнению независимого экономиста Андрея Бархоты, молодая ветка станет мостом между северо-западом и юго-западом Москвы, вбирая в себя колоссальные деловые пространства Москва-Сити, комплекса здания Сбера и новые офисные пространства, расположенные между долиной реки Сетунь и ТиНАО.

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о строительстве транспортной инфраструктуре.

«С 2010-го общая протяженность всей улично-дорожной сети увеличилась на 20%, а это почти 1,2 тысячи километров новых дорог. Среди них наиболее масштабные проекты — Московский скоростной диаметр, Северо-Западная хорда и проспект Багратиона. В планах — построить еще 543 километра дорог для связи районов столицы с крупными городскими магистралями», - подчеркнул Ефимов.

По его словам, это повысит связность территорий внутри Москвы, создаст удобные подъезды к станциям рельсового транспорта, а также позволит снизить нагрузку на улично-дорожную сеть.

