Эксперты отметили темпы строительства деловых и социальных объектов благодаря МаИП

Москва с 2022 года предоставила бизнесу около 700 га земли без торгов, из них свыше 360 га выделено только в прошлом году, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в Хорошевском районе появится многофункциональный деловой центр, в Тверском районе инвестор возведет театр мюзикла на месте бывшей Щукинской сцены, в Троицке будет построена вторая очередь технопарка, создадут свыше 500 рабочих мест.

В рамках масштабных инвестпроектов (МаИП) промышленные предприятия могут расширяться или строить новые производства. По льготной ставке один рубль в год инвесторы арендовали около 270 га. В частности, в Некрасовке, недалеко от «Руднево», построят завод по выпуску горизонтальных расточных станков, он предоставит 1 100 рабочих мест. В Зеленограде возведут комплекс по производству мебели. А в Очаково-Матвеевском будет завод по изготовлению малых архитектурных форм, столярных изделий и компонентов уборочной техники.

Экономист, член Московского регионального отделения «Деловая Россия» Алексей Хижняк отметил, что Правительство Москвы продолжает создавать условия для роста деловой и предпринимательской активности. По словам Хижняка, МаИП играют большую роль в росте столичной промышленности, поскольку такие проекты являются привлекательным способом инвестировать в строительство.

«Правительство Москвы продолжает системно создавать условия для роста деловой и предпринимательской активности. Огромную роль в этом играют именно масштабные инвестиционные проекты, работающие в столице. Это очень привлекательный способ инвестировать в строительство, так как возведение необходимых для города и каждого жителя столицы социальных и инфраструктурных объектов дополняется возможностью для инвестора построить и коммерческий объект, который впоследствии будет генерировать доход и давать возвратность инвестиций. Одновременно с этим для инвесторов открываются возможности получить участок городской земли без торгов, аренда составит один рубль в год, что снижает стоимость затратной части инвестиций многократно, дает ряд мер поддержки по возмещению инженерно-технических затрат, уменьшает налог на прибыль, дает возможность приоритетно взять меры поддержки институтов развития и так далее», - добавил он.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о предоставлении инвесторам земель в рамках реализации масштабных инвестпроектов.

«Реализация коммерческих МаИП позволяет развивать территории, создавая на них центры деловой активности и рабочие места. Это способствует улучшению качества жизни москвичей и повышению экономической стабильности столицы. Проекты могут включать строительство многофункциональных, офисных, торговых комплексов, предприятий, направленных на внедрение современных технологий. С начала 2024 года город без торгов предоставил 19 земельных участков для возведения таких объектов общей площадью свыше 970 тысяч квадратных метров. Земельные участки выделили в семи административных округах», - говорил он.

