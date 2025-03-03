Эксперты: Проголосовав на «Активном гражданине», москвичи выберут знаковый символ столицы

Новое современное здание Московского цирка появится в Мневниковской пойме. Об этом в своем Telegram-канале заявил столичный мэр Сергей Собянин.

По его словам, то, каким будет новый Московский цирк, определят сами москвичи на портале «Активный гражданин», при этом впервые к голосованию допустили не только взрослых, но и самых важных зрителей — детей.

Независимый экономист Андрей Бархота заявил, что проект нового цирка предусматривает яркое архитектурное оформление, что вполне приемлемо, поскольку основными зрителями будут дети, которых заинтересует яркое и запоминающееся здание. Он подчеркнул, что архитектурный ансамбль цирка станет одним из знаковых символов Москвы.

В свою очередь главный архитектор компании Marks group, руководитель авторского коллектива Елена Мызникова назвала будущий цирк уникальным зрелищным объектом с акцентом на скульптурные формы, который органично впишется в городскую среду и станет новой точкой притяжений для жителей района, посетителей цирка и туристов. Она также указала на одну из наиболее ярких особенностей их проекта — динамичный ритм всего комплекса и единство бионических форм. Игра элементов белого цвета вызывает ассоциации из детства, архитектурная подсветка превращает цирк в футуристический объект, а возможность альтернативного использования площадей здания стало одним из преимуществ проекта.

Директор Института Генплана Москвы, кандидат архитектуры Татьяна Гук прокомментировала перенос цирка в Мневниковскую пойму, отметив, что это станет рациональным решением, поскольку здесь складывается современный динамичный архитектурный контекст. Важным решением она назвала и открытое голосование на «Активном гражданине». «Все варианты, которые представили финалисты конкурса, профессиональные, качественные, выполнены яркими и талантливыми архитекторами», — подчеркнула Гук, добавив, что представленные работ будут дорабатываться.

