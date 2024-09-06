Экспертиза правовых актов в Москве помогла сэкономить около 700 млн рублей

Экспертиза правовых актов и внесенные по ее итогам изменения в нормативные документы помогли бизнесу столицы и органам власти города сэкономить около 700 миллионов рублей с начала 2023 года. Об этом рассказала заммэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«Оценка влияния правовых актов на экономику является одним из важных инструментов создания благоприятного климата для работы предпринимателей», - сказала она.

По словам Багреевой, с помощью экспертизы можно провести анализ экономических последствий регламентов и требований взаимодействия с государством, которые действуют для бизнеса. Она отметила, что при обнаружении избыточных процедур даются рекомендации об их отмене или упрощении.

Заммэра подчеркнула, что в результате экспертизы малый и средний бизнес столицы сэкономил более 500 миллионов рублей. Так, экономия достигается за счет сокращения срока административных процедур, отмены избыточных требований, а также уменьшения количества документов, которые нужны для получения разрешительных документов.

Результаты экспертизы нормативных правовых актов обсуждали в ходе круглого стола «Оценка регулирующего воздействия и экономическое развитие Москвы в фокусе малого и среднего бизнеса», который состоялся в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». В прошлом году процедуру проведения оценки регуляторного воздействия нормативных актов в столице усовершенствовали, в частности, благодаря активному вовлечению бизнеса в этот процесс.

За полтора года от бизнеса поступило порядка 400 предложений по корректировке правового регулирования. Из них больше половины реализовали совместно с профильными органами власти Москвы.

