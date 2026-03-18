Эксперт: Жилье большей площади учитывает потребности граждан и застройщиков

Условия реализации квартир с большим метражем для застройщиков являются преференциальными, а сами граждане заинтересованы в приобретении жилья большей площади по меньшей удельной цене, сказал независимый экономист Андрей Бархота.

Пока по всей России набирает популярность тренд на покупку микроквартир, в Москве — всё наоборот. Так, в январе — феврале средняя площадь проданной квартиры на первичном рынке в стране составила 44,5 кв. м, сократившись на 3,4% год к году, пишет «Коммерсант». При этом в «старой» Москве площадь проданного лота за этот же период составила 53,2 кв. м, прибавив год к году 2%. Бархота назвал площадь реализуемого жилья одним из ключевых параметров оценки прогресса в улучшении жилищных условий.

«В Москве подход к регулированию площади квартир лег в стратегическую плоскость. Это позволяет создать нормативные и финансовые мотивы для реализации жилья нормальной площади и недопущения выраженного акцента на малогабаритных квартирах. В первую очередь здесь учтены потребности граждан, которые заинтересованы в приобретении жилья большей площади по меньшей удельной цене. В то же самое время условия реализации квартир с большим метражем для застройщиков также являются преференциальными. В итоге траектория покупки жилья в столице в полной мере учитывает потребности всех сторон и способствует сбалансированному развитию жилищного строительства», — сказал Бархота.

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов ранее рассказывал, с чем связан рост средней площади квартиры в столице.

«Рост средней площади квартиры в Москве напрямую связан с тем, что город ужесточил контроль за исполнением федеральных требований по минимальной площади квартир — 28 кв. м для однокомнатных и 44 кв. м для двухкомнатных. В результате девелоперы больше не могут реализовывать в Москве проекты с экстремально малым жильём, искусственно раздувая количество лотов в домах, что приводило к перегрузке социальной и транспортной инфраструктуры районов. Всё это значит, что Москва осознанно и планомерно создаёт продуманную городскую среду. Стратегия столицы не про наращивание квадратных метров, а про реальный комфорт горожан», — отмечал Ефимов.

