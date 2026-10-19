Эксперт высоко оценил планы Москвы по строительству объектов здравоохранения

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о выделении в 2027 году 663,3 млрд рублей на столичное здравоохранение и о планах построить 29 новых медицинских объектов. В частности, речь идет о лечебно-диагностических комплексах НИИ СП им. Н.В. Склифосовского и ГКБ им. В.П. Демихова.

Как отметила заместитель руководителя Высшей школы экономики Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко, в Москве активно обновляют важнейшие социальные объекты: от медицинских учреждений, до флагманских центров образования и науки.

«Строительство социальной и образовательной инфраструктуры позволяет формировать комфортную городскую среду, в которой жители получают доступ к необходимым услугам, а новые жилые и деловые территории обеспечиваются условиями для полноценного развития. Значимым шагом в развитии столичного здравоохранения станет строительство новых корпусов НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского и больницы им. В.П. Демихова. Ввод объектов в эксплуатацию позволит повысить доступность и качество высокотехнологичной медицинской помощи», — рассказала она.

Ранее глава столичного Комплекса Градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что с июля по сентябрь в Москве возвели 34 социальных объекта.

«За период с июля по сентябрь текущего года в столице построили и ввели в эксплуатацию 34 социальных объекта общей площадью свыше 470 тысяч квадратных метров. Из них более 290 тысяч квадратных метров приходится на объекты образования. Так, в Москве появилось 15 новых детских садов, 13 школ, а также три спортивных комплекса, два объекта культуры и поликлиника», — отметил он.

