Эксперт: важнейшей составляющей программы реновации стало строительство объектов соцкультбыта

В Бабушкинском районе Москвы завершен первый этап программы реновации, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, в новых квартирах обустраиваются сейчас жители 13 старых домов, еще два жилых корпуса расселяют. Мэр подчеркнул, что всего в программу включено 93 дома в районе, в новые современные квартиры въедут 15,3 тысячи жителей. Собянин добавил, что уже построено восемь жилых комплексов, еще четыре возводят и проектируют.

По словам архитектора, члена Экспертного совета Минстроя РФ по формированию комфортной городской среды Евгении Муринец, важнейшей составляющей программы реновации стало строительство объектов соцкультбыта в объеме «на вырост», то есть с учетом не только текущих потребностей, но и планируемой в будущем застройки.

Она также назвала немаловажным фактором строительство подземных автостоянок в составе новых жилищных комплексов.

«Наряду с жильем по программе город строит и поликлинику, и новый детский сад, и школу, которые в районе введут к 2026-му году, а в самих объектах реновации на первых этажах формируют функции шаговой доступности», - рассказала архитектор.

«Всего по программе реновации ключи от квартир в 306 новых домах получили 154,1 тысячи человек. Из них 19,3 тысячи — в первом полугодии 2024-го. Это почти на 20% превышает показатель аналогичного периода прошлого года», - уточнил заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов.

