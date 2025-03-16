Эксперт: Участие детей в голосовании по выбору концепции цирка стало важным событием

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что система электронных референдумов «Активный Гражданин» завершила серию голосований о строительстве Большого цирка. Так, в первом голосовании москвичи решили, что городу нужен новый Большой цирк, а во втором была выбрана новая концепция цирка. По итогам голосований, больше всего голосов набрала визуальная концепция архитектурного бюро «АПЕКС» - ее поддержали 29% взрослых и 42% детей.

Президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов отметил, что утверждение концепции нового московского цирка стало важным событием в истории Москвы. По его словам, система «Активный гражданин» снова показала свои возможности в рамках системы электронной демократии. Также он подчеркнул, что значимым достижением стало участие в голосовании детей.

«Беспрецедентным стало подключение к процессу городского голосования детей и подростков за счет запуска программы «Активный гражданин – детям», интегрированной с приложением Московской электронной школы. Впервые в мировой практике цифровая среда учла мнение горожан всех возрастов. Это особенно важно, так как именно дети – ключевая аудитория будущего цирка», - уточнил он.

По словам Платонова, процесс утверждения нового цирка включал рассмотрение самых разных локаций, что обеспечило глубокую проработку всех аспектов будущего цирка.

Ранее директор Института Генплана Москвы, кандидат архитектуры Татьяна Гук оценила идею переноса цирка в Мнёвниковскую пойму и поддержала возможность открытого голосования для граждан на платформе.

«Что касается образа цирка, то открытое голосование за конкурсные варианты на «Активном гражданине» — это важное решение. Москвичи сами выберут каким будет новый объект. Все варианты, которые представили финалисты конкурса, профессиональные, качественные, выполнены яркими и талантливыми архитекторам», - подытожила она.

