Эксперт: Цифровое мастер-планирование сохранит единый стиль городской среды

Москва подписала обновленное соглашение о сотрудничестве в области цифровой трансформации строительной отрасли с заместителем Председателя Правительства России Маратом Хуснуллиным, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс»



По его словам, реализация алгоритмов цифрового мастер-планирования осуществляется в городе с 2024 года. Подобная работа позволяет генерировать оптимальные сценарии застройки и развития территорий, а также автоматически проверять соответствие проектов зданий и сооружений установленным правилам и нормативам.



Как отметила к.э.н, заместитель руководителя Высшей школы экономики Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко, внедрение цифрового мастер-планирования в градостроительную политику регионов страны также усилит контроль за использованием государственных ресурсов.



«При формировании цифровых проектов есть возможность более детально проанализировать проект и до момента получения разрешений внести корректировки. Таким образом сам проект можно вписать в общую картинку и градостроительную концепцию конкретного города или субъекта. Очень часто бывают ситуации, когда около старинных зданий и сооружений строится современный небоскреб, который не очень может вписываться в исторический рельеф города. С использованием цифровых сервисов есть возможность сформировать внешний вид пространства и сделать это в единой стилистике», - подчеркнула она.



Коваленко также добавила, что цифровые сервисы позволят моделировать оформление улиц и бульваров конкретных территорий, что сократит время и трудозатраты на реализацию соответствующих работ.



Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщал, что образовательный курс стал еще одним шагом в развитии цифровых компетенций строительной отрасли.



«Программа объединила сразу несколько направлений, связанных с применением искусственного интеллекта и цифровых технологий в строительстве», – рассказал Владимир Ефимов.

