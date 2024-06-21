Эксперт: Троицкая линия метро продолжит развитие инфраструктуры Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин 21 июня провел технический пуск первого участка новой Троицкой линии метро, который протянулся на 8,3 км с четырьмя станциями – «Новаторская», «Университет Дружбы Народов», «Генерала Тюленева» и «Тютчевская».
Собянин отметил, что движение поездов с пассажирами откроется уже в начале осени. Таким образом, на карте Москвы появится новая 16-я линия метро. Бархота отметил, что расширение Троицкой линии метро сыграет огромную роль в транспортном сообщении Москвы.
Запуск новой Троицкой линии метро позволит разгрузить пассажирскую нагрузку в ТиНАО и создаст удобное сообщение между дальними участками Сокольнической и Калужско-Рижской линиями метро, заявил независимый экономист Андрей Бархота.
«Запуск и расширение Троицкой линии метро имеет колоссальное значение для развития транспортной и деловой инфраструктуры столицы. Речь идет о достижении высокого уровня мобильности пассажирского потока в районах, относящихся к ТиНАО. Кроме того, появится устойчивое транспортное сообщение между отдалёнными участками Калужско-Рижской и Сокольнической линиями метро. Ранее такие сообщения были реализованы через Московские транспортные кольца, но с некоторыми ограничениями», - пояснил он.
Помимо этого, Бархота отметил, что новое удобное транспортное сообщение поможет в экономическом развитии районов ТиНАО.
«Несмотря на отдалённость юго-западных районов, темпы роста их экономического развития и жилищного строительства носят опережающий характер. В результате ТиНАО имеет повышенную способность создавать новые рабочие места, что позволяет районам Новой Москвы демонстрировать ускоренное экономическое развитие», - рассказал он.
Собянин также рассказал, что новыми станциями метро будут пользоваться около 300 тысяч пассажиров на начальном этапе, а дальше – около 500 тысяч. По его словам, сейчас остался последний этап строительства: завершаются отделочные, инженерные и пусконаладочные работы.
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