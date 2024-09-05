Эксперт: Технология строительства развязок в Москве шагнула далеко вперед
Строительство дороги-связки между Московским скоростным диаметром (МСД) и Симферопольским шоссе завершено, открыт участок длиной 4,4 км. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Таким образом, указал он, завершается формирование МСД на юге города за пределами МКАД. По словам Собянина, автомобилисты получили прямой выезд с МСД в сторону области, бессветофорная магистраль идет параллельно путям МЦД-2.
Мэр подчеркнул, что теперь проще добраться в районы Чертаново Южное, Бирюлево Западное, Бирюлево Восточное, Чертаново Центральное, а также в подмосковное поселение Булатниковское. Тоннель под МКАД возводили закрытым способом – без прекращения движения.
Следующим этапом будет соединение МСД с трассой Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Мэр добавил, что в ближайшее время планируется завершить строительство одного из участков длиной порядка 1,5 км.
Независимый экономист Андрей Бархота отметил, что Московский скоростной диаметр является важным элементом транспортной инфраструктуры, который позволяет говорить о всестороннем развитии транспортной инфраструктуры столицы. По его словам, расширение МСД особенно ценно для автомобилистов, которые часто должны переориентироваться на нужное шоссе еще до выезда из города.
«Технология строительства развязок в Москве также шагнула далеко вперед, предлагая комбинированное решение, сочетающее наземную трассу и тоннели. Это дает более гибкую регулировку маршрутов движения транспорта в часы наибольшей загрузки трассы», – сказал он.
Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что в рамках формирования нового транспортного каркаса была выполнена масштабная работа. По его словам, с 2011 года в Москве построили 1372,3 километра дорог, в том числе 12,3 километра – за семь месяцев текущего года.
«Почти за 13 лет построено 437 тоннелей, эстакад и мостов, включая восемь искусственных сооружений – с начала текущего года. Их количество выросло на 65%. Кроме того, появилось 314 внеуличных пешеходных переходов, один из них был построен в 2024-м», – добавил он.
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