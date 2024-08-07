Эксперт: Строительство в Москве отвечает целям комфортной городской среды
В Москве подвели промежуточные итоги работы столичного градостроительного комплекса в преддверии Дня строителя, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Сергей Собянин.
По его словам, с января 2024 года специалисты ввели в эксплуатацию 5,2 миллиона квадратных метров недвижимости, а также построили 48 объектов социальной инфраструктуры.
Как пояснил независимый экономист Андрей Бархота, московский градостроительный комплекс работает в тесной привязке к целям комфортной городской среды.
«Ключевым фактором успеха градостроительного комплекса столицы является акцент на транспортное строительство и возведение объектов социальной инфраструктуры. Это позволяет избежать самой распространённой ошибки в мировой урбанистике - отставания готовности новой инфраструктуры для растущего жилищного фонда», - сообщил он.
Среди прочего с начала 2024 года в столице осуществили технический запуск первого участка Троицкой линии метро и построили семь транспортных объектов, включая новый московский городской вокзал Митьково МЦД-3.
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