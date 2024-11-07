Эксперт: Строительство транспортных артерий повысит комфорт горожан

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что утвердил проекты строительства улицы в районе Бирюлево Западное и кварталов в Гольянове. Проектируемый проезд №4014 соединит железнодорожную станцию Бирюлёво-Товарная с жилыми домами. Он пройдёт вдоль путей Павелецкого направления МЖД. Современные кварталы в Гольянове будут построены между Монтажной, Амурской и Тагильской улицами.

Архитектор, член Экспертного совета Минстроя РФ по формированию комфортной городской среды Евгения Муринец назвала оптимальным вариантом использование санитарно-защитных зон железной дороги для строительства улично-дорожной сети.

«Использование санитарно-защитных зон (СЗЗ) железной дороги для строительства улично-дорожной сети - правильный оптимальный шаг в развитии территории. В силу действующего в России законодательства в таких зонах запрещено жилищное строительство, но допускается, например, УДС. Удобство организации проезда на таких участках заключается еще и в том, что под строительство уже имеется не обремененный капитальной застройкой коридор, что упрощает, ускоряет и удешевляет строительство дороги. В данном районе в соседстве с СЗЗ есть новая застройка из ряда жилых домов с хорошими планировками, фасадами и благоустройством. У некоторых из них нет непосредственного выезда на Булатниковский и Харьковский проезды, обрамляющие район с двух сторон, но не соединенные между собой, из-за чего жители используют внутриквартальные проезды, или иными словами, курсируют вдоль окон соседних жилых корпусов. Для улучшения комфортности проживания этого района и создается связь двух имеющихся транспортных артерий посредством организации удс вдоль Павелецкого направления МЖД», - отметила эксперт.

Она пояснила, - что восточная часть Москвы, традиционно промышленная, претерпевает в последние десять лет значительные изменения. Это касается не только редевелопмента самой «промки», но и реновации многочисленных районов с хрущевками, построенными в советское время в основном для рабочих предприятий района и их семей. Здесь действительно требуется комплексный подход в реорганизации. У района хороший транспортный каркас и непосредственное соседство с крупными городскими магистралями Щелковским шоссе и СВХ, являющейся частью крупнейшего за последние десятилетия транспортного проекта столицы - бессветофорного скоростного диаметра МСД, который транзитно связал М-11 на Санкт-Петербург с М-12 на Казань и М-2 на Крым.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов анонсировал создание пешеходного бульвара на части бывшей промышленной зоны Северянин на северо-востоке столицы.

«Программа комплексного развития территорий позволяет возводить комфортные городские кварталы и создавать современные общественные пространства: парки, скверы, набережные. Например, на части бывшей промзоны Северянин неподалеку от улицы Красная Сосна появится бульвар, который займет 0,6 гектара. Это почти 10 процентов всей территории проекта комплексного развития. Кроме того, там выполнят благоустройство вблизи жилых и образовательных объектов», - рассказал заммэра.

