Эксперт: строительство общественно-деловых центров улучшает бизнес-климат в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект строительства общественно-делового центра на западе столицы. Как сообщили в мэрии, реализация проекта позволит создать свыше 500 рабочих мест, а также комфортную городскую среду для жителей кварталов района Тропарево-Никулино.

По оценке президента Московской торгово-промышленной палата (МТПП) Владимира Платонова, строительство новых общественно-деловых центров благотворно влияет на условия для цивилизованного и комфортного отдыха, а также дополнительно способствует развитию предприятий малого бизнеса.

«На протяжении многих лет я представлял жителей Тропарево-Никулино в Московской городской Думе и прекрасно знаком с этой территорией. Устранение крупного «недостроя» с последующим благоустройством территории одного из наиболее благоустроенных столичных районов решает сразу несколько задач. Первое: с карты убирается объект, портящий лицо города, представляющий определенную угрозу для инженерной и транспортной инфраструктуры, являющийся потенциальной точкой возникновения криминальных ситуаций. Второе: на этом месте появляется не просто объект торговли или сервиса, а общественно-деловой центр», - отметил эксперт.

По его словам, новые общественно-деловые центры становятся точками притяжения для жителей соседних микрорайонов.

«По практике – такие объекты становятся точками позитивного притяжения для жителей соседних микрорайонов, в том числе молодежи. Создаются условия для цивилизованного и комфортного отдыха, а также для дополнительного развития предприятий малого бизнеса, что важно для улучшения предпринимательского климата в целом. Появляются новые обустроенные парковочные пространства, что разгружает от автомобилей местные дворы и внутридворовые проезды. Улучшаются транспортная ситуация и безопасность движения», - заключил Платонов.

