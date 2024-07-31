Эксперт: Строительство мостов и дорог дает больше транспортной свободы

Разгрузка дорожной сети играет ключевую роль в снижении трафика на дорогах и создании большего количества удобных маршрутов общественного транспорта, заявил старший преподаватель по курсу «Управление дорожным движением» Высшей школы урбанистики, Факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Андрей Мухортиков.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о работе по улучшению дорожного каркаса Москвы. Так, уже на 75% завершено строительство съезда с МСД на Каширское шоссе в сторону МКАД. Помимо этого, возводится транспортная развязка со съездом с Калужского шоссе к станции «Корниловская» Троицкой линии метро, она завершена на 58%. Также почти закончен автомобильный мост через Москву-реку в створе ул. Мясищева, который соединит районы Хорошево-Мневники и Филевский Парк, уточнил Собянин в своем Telegram-канале.

Мухортиков отметил, что улучшение связности дорожной сети – важный метод разгрузки трафика и снижения заторов на дороге. Таким образом увеличивается количество маршрутов, а их протяженность – снижается.

«Это в конечном счете помогает не только водителям личного и служебного транспорта, но и пассажирам транспорта общественного: по новым дорогам запускают новые удобные маршруты автобусов и электробусов. Больше мостов и дорог - больше транспортной свободы выбора у жителей Москвы», - подчеркнул Мухортиков.

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что в Москве утверждены проекты планировки 25 площадок площадью около 265 гектаров, которые реконструируют по программе комплексного развития территорий. Так, в новых районах построят порядка 14 километров дорог.

«В новых микрорайонах появятся не только улицы местного значения, но и внутриквартальные проезды, наземные пешеходные переходы. В том числе будут реконструированы магистральные дороги общей протяженностью около двух километров», - пояснил Ефимов.

