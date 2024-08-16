Эксперт: Строительство алтуфьевской развязки в корне меняет дорожный каркас
Работы по реконструкции Алтуфьевской развязки на МКАД вышли на завершающую стадию, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.
По его словам, она улучшит движение по северному участку МКАД, Алтуфьевскому и Липкинскому шоссе, разгрузит альтернативные маршруты объезда на прилегающих улицах, а также станет проще добираться до пригородов столицы Лианозово, Бибирево и Мытищ.
«По плану, запустим Алтуфьевскую развязку уже осенью», - написал Собянин.
По словам старшего преподавателя по курсу «Управление дорожным движением» Высшей школы урбанистики, Факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Андрея Мухортикова, реконструкция развязок способствует снижению заторов на МКАД и возвращению на кольцевую транзитной нагрузки с городских улиц.
«Сейчас на МКАД реализуется программа организации дополнительных или переходно-скоростных полос за счет переразметки, что позволяет выровнять пропускную способность разных участков с учетом спроса, а также повысить безопасность съездов», - рассказал Мухортиков.
Автоэксперт и юрист Дмитрий Золотов считает, что водители по достоинству оценят новую дорогу. По его словам, Алтуфьевская развязка в корне меняет всю структуру дорожного каркаса.
«Вместо узкого моста, будет широкий, с развязками и возможностью увеличения потока минимум в три раза», - подчеркнул автоэксперт.
В рамках формирования нового транспортного каркаса уже выполнена масштабная работа, отметил заместитель мэра Владимир Ефимов.
«С 2011 года в столице возвели 1372,3 километра дорог, в том числе 12,3 километра — за семь месяцев 2024-го. Почти за 13 лет построено 437 тоннелей, эстакад и мостов, включая восемь искусственных сооружений — с начала текущего года. Их количество выросло на 65%», - уточнил заммэра.
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