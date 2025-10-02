Эксперт: Рублево-Архангельская линия разгрузит Волоколамское и Новорижское шоссе
Между будущими станциями Рублево-Архангельской линии «Бульвар Генерала Карбышева» и «Серебряный Бор» завершилась проходка тоннеля при помощи щита-гиганта «Лилия» диаметром 10 метров. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, проходка тоннеля проводилась в сложных гидрогеологических условиях под жилыми кварталами района Хорошево-Мневники. В скором времени начнется проходка под Большим Строгинским затоном и поймой Москвы-реки до станции «Строгино».
Также 2 октября, в День метростроителя, дали старт щитовой проходки правого перегонного тоннеля между станциями «Рублево-Архангельское» и «Ильинская». Его длина составит 2,52 км, проходка будет выполнена при помощи комплекса «София».
Общая длина Рублево-Архангельской линии составит 27,6 км, она соединит комплекс «Москва-Сити» с Красногорском. Проектом предусмотрены пересадки на Большую кольцевую, Арбатско-Покровскую, Филевскую и Солнцевскую линии метро, а также МЦК, добавил Собянин.
Как отметил старший преподаватель по курсу «Управление дорожным движением» Высшей школы урбанистики, факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Андрей Мухортиков, новая линия позволит быстрее добираться в центр Москвы жителям района Строгино, обеспечит вывоз нового района СберСити и исполнит мечту о метро жителей Красногорска. «В результате потоки перераспределятся, и несколько разгрузится “замкадная” улично-дорожная сеть: Волоколамское шоссе в Красногорске и трасса М-9 “Балтия”, так как у многих водителей появится альтернатива», — добавил Мухортиков.
Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что до 2030 года в Москве планируется построить более 30 станций метро:
«Сейчас метростроевцы возводят 17 станций в разных районах столицы. Так, на будущей Рублево-Архангельской линии строят восемь станций. Три из них – “Звенигородская”, “Народное Ополчение” и “Бульвар Генерала Карбышева” – откроются для горожан в составе первого участка нового радиуса. Также работы идут на первых трех станциях Бирюлевской линии. Это “ЗИЛ”, “Остров Мечты” и “Кленовый бульвар”. Они создадут сеть пересадок с другими линиями метро и Московским центральным кольцом для интеграции нового радиуса в транспортный каркас города», — заявил вице-мэр.
