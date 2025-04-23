Эксперт: Реорганизация Южнопортового района Москвы создаст новый стандарт городской среды
Утвержден проект реорганизации территории площадью 0,44 га на улице Симоновский Вал (Южнопортовый район, ЮВАО). На месте нежилой застройки появятся современные дома по программе реновации ветхого жилья. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Площадь новостроек составит 18,6 тысячи квадратных метров, также строители обновят улично-дорожную сеть и благоустроят территорию.
По словам градоначальника, сегодня в столице реализуются 115 проектов комплексного развития территорий (КРТ) суммарной площадью порядка 1,4 тысячи га. В результате москвичи получат более 334 тысяч рабочих мест и свыше 28 млн квадратных метров современной недвижимости.
По мнению директора партнерских программ Ольги Ахсяновой, КРТ в Южнопортовом районе способствует тому, чтобы столица стала функциональной, удобной и компактной. Освобождение города от неэффективных и устаревших строений не только поможет реализовать программу реновации, но и задаст новый стандарт городской среды с улучшенной улично-дорожной сетью, зелеными зонами и продуманной инфраструктурой. При этом важно учитывать исторический контекст района и принимать во внимание потребности всех москвичей — в таком случае новые проекты станут живой, устойчивой и инклюзивной средой для жизни.
Как отметил в свою очередь архитектор и градостроитель Петр Анурин, основатель архитектурной компании «Прогресс», в основе гармоничного развития города лежит эффективное использование территорий. Комфортная городская среда предполагает ликвидацию запустелых коммунальных и производственных объектов. Эти территории должны проходить тщательную ревизию и трансформироваться в живущие безопасной и насыщенной жизнью места. Также важна и поддержка малого бизнеса, привычного для местных жителей, который в ходе комплексного развития территорий сталкивается с серьезными сложностями.
Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о благоустройстве жилого квартала в районе Преображенское.
«Благоустроенный жилой квартал появится в районе Преображенское по адресу: улица Краснобогатырская, владение 89. Здесь планируется реорганизовать участок площадью 3,96 гектара по программе КРТ. На первых этажах жилых домов оборудуют помещения для работы магазинов, кафе, ресторанов и сервисных служб. Инвестиции в развитие площадки составят 38,3 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект — 124,1 миллиона рублей. После реализации проекта город получит около 500 рабочих мест», — отметил вице-мэр.
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