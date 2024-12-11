Эксперт: Реорганизация промзоны в ЮЗАО позволит эффективнее использовать землю города

Проект планировки части промзоны № 34 «Черемушки» утвердило столичное правительство, постановление было подписано мэром Москвы Сергеем Собяниным.



Площадь территории составляет 3,08 га, она находится в районе Котловка (ЮЗАО), рядом с Большой Черемушкинской улицей и улицей Дмитрия Ульянова. Сейчас территория занята устаревшими объектами.



На месте производственной зоны возведут современный жилой квартал в рамках программы реновации и для иных нужд города. Кроме того, здесь появятся детский сад, спортивные и детские площадки, парковки для автомобилей, проезды, пешеходные зоны.



Реализация проекта в рамках программы комплексного развития территорий позволит создать более 110 рабочих мест для москвичей.



По словам партнера архитектурного бюро Александра Старикова, данная локация отличается стратегически интересным расположением — поблизости находятся знаковые достопримечательности Москвы, в частности, парк-усадьба Черемушки-Знаменское и МГУ. Устаревшую городскую ткань следует актуализировать, организовать более тесное взаимодействие с прилегающими территориями, а также интегрировать дополнительные рекреационные и общественные сценарии. Комплексное развитие территории благотворно повлияет на мультифункциональное развитие района и поможет эффективно использовать привлекательную для инвестиций и дорогостоящую землю города.



Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о редевелопменте семи бывших московских промзон.



«С начала года город заключил с инвесторами 10 договоров о КРТ по итогам торгов. Они предусматривают редевелопмент участков семи бывших промзон, двух неэффективно используемых и одной незастроенной территории общей площадью 127 гектаров. Инвестиции в проекты оцениваются в 971 миллиард рублей. Их реализация даст городу около 40,6 тысячи новых рабочих мест», — отметил вице-мэр.

