Эксперт: Реорганизация промзоны «Хапиловка» вернет территории в жизнь города
В Москве утвердили проект планировки части промышленной зоны «Хапиловка» на востоке столицы, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Так, на месте устаревших объектов производственного, коммунального и складского назначения возведут современное жилье по реновации.
Проект планировки части промзоны «Хапиловка» является иллюстративным примером реорганизации неэффективно используемой территории, заявила гендиректор архитектурного бюро, градостроитель Юлия Зубарик.
«В результате реализации проекта в столице появится современный и комфортный жилой квартал, который будет обеспечен всей необходимой инфраструктурой. Вместе с тем благодаря реализации данного проекта будет создано 190 новых рабочих мест, которые обеспечат дополнительный приток поступлений в бюджет Москвы. Таким образом, данная территория вновь будет вовлечена в жизнь города за счет нового функционального назначения. При этом жители Москвы получат современное и комфортное жилье со всей необходимой инфраструктурой. Город, в свою очередь, обеспечит увеличение поступлений в городской бюджет», - сказала эксперт.
По ее словам, неэффективно используемые земли исключены из жизни города: они недоступны для горожан, практически не формируют никаких поступлений в городской бюджет.
«Работа города с такими территориями является одной из ключевых задач городских властей в вопросах градостроительного развития. Московские власти эффективно избавляют город от таких территорий благодаря механизму комплексного развития территорий. Его использование позволяет ускоренно вовлечь в оборот неэффективно используемые городские земли, несмотря на их аварийность, степень износа инфраструктуры или градостроительные ограничения. КРТ позволяет вовлекать в развитие территории местных жителей и владельцев земельных участков. Такие проекты реализуются за счет средств инвесторов-девелоперов, что значительно снижает нагрузку на городской бюджет», - заключила Зубарик.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о строительстве жилого квартала в Москворечье-Сабурове по программе КРТ. В районе Москворечье-Сабурово по программе комплексного развития территорий реорганизуют участок площадью 1,39 гектара.
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