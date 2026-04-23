Эксперт: Реконструкция набережных на юге Москвы снизит трафик и привлечет туристов

В Москве развивается транспортная инфраструктура Симоновской и Крутицкой набережной. Проект предусматривает строительство порядка 6 километров дорог, а Симоновская набережная будет продлена до ТТК. Об этом в своем канале в мессенджере MAX заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

У новой дороги будет в каждом направлении по две-три полосы. Сами работы поделены на три участка: от Новоспасского моста до Симоновской набережной, от Крутицкой набережной до стадиона «Победа» имени Эдуарда Стрельцова, а также от Проектируемого проезда №6415 до ТТК.

Кроме того, добавил Собянин, проект предусматривает реконструкцию Проектируемого проезда №782 от 3-го Автозаводского проезда до улицы Ленинская Слобода. Кроме того, выполняется берегоукрепление Крутицкой набережной, а в перспективе планируется реконструкция дороги от Новоспасского моста до будущего участка Симоновской набережной.

В результате появится единый маршрут от Таганского района до района Печатники, снизится нагрузка на проспект Андропова, Варшавское шоссе и ТТК. Кроме того, будет благоустроена комфортная прогулочная зона вдоль Москвы-реки. Завершить работы планируется в 2027 году.

Строительство дорожно-транспортной инфраструктуры в Москве отвечает инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

По мнению автоэксперта, автоюриста Дмитрия Золотова, модернизация Крутицкой и Симоновской набережных улучшит качество жизни в Москве, повысит транспортную доступность и комфорт передвижения для москвичей и гостей столицы. По его словам, особенно важны реконструкция существующих проездов и берегоукрепление. Это создаст удобный маршрут для жителей сразу нескольких районов и освободит перегруженные Варшавское шоссе и проспект Андропова. «Появление современной прогулочной зоны вдоль Москвы-реки станет настоящим подарком для москвичей, ведь благоустроенные набережные всегда становятся центрами притяжения, способствуют развитию туризма и формируют новый облик города», — добавил он.

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал об особенностях проекта строительства станции «Южный порт».

«Проектом станции “Южный порт” Люблинско-Дмитровской линии метро предусмотрено строительство совмещенного авто- и метротоннеля протяженностью 1,3 километра. Там оборудуют по две-три полосы движения в каждом направлении. Тоннель возведут над станцией. Он протянется от 2-го Южнопортового проезда до Южнопортовой улицы и станет частью новой магистрали, связывающей ТТК и Люблинскую улицу. К строительству объекта приступят после переборки действующих тоннелей Люблинско-Дмитровской линии метро и обратной засыпки станции “Южный порт”», — заявил вице-мэр.

