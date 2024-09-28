Эксперт: Редевелопмент бывших промзон учитывает интересы москвичей
Редевелопмент территорий бывших промышленных зон в столице дает возможность горожанам чувствовать себя более свободно в новых района Москвы, сказал председатель комитета по экономике Московского отделения «Опоры России» Алексей Каневский.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил о двух развивающихся промзонах столицы. В частности, на юго-востоке города активно развивается промзона «Люблино», а на востоке столицы на территории бывшей промзоны «Колошино» планируется возвести свыше четырех миллионов квадратных метров недвижимости.
«Отрадно, что Правительство Москвы нашло эффективное применение бывших промышленных зон. Долгое время они пустовали и однозначно не вписывались во внешний облик городской застройки. Новые возможности по эксплуатации бывших промзон в первую очередь направлены на представление социальных интересов москвичей: создаются новые квадратные метры жилья. Это дает возможность москвичам более свободно чувствовать себя в новых районах Москвы. С другой стороны, появляется больше социальных объектов: школ, детских садов и поликлиник, что также создает комфортные условия для жизни жителей столицы во вновь возводимых микрорайонах, снижает нагрузку на социальные объекты на других территориях. Плюс доступная транспортная среда и строительство многоэтажных наземных гаражей также позволит избежать транспортных затруднений», - сказал эксперт.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о планах реорганизации участка бывшей промзоны Алтуфьевское Шоссе. По его словам, на участке площадью 29,18 гектара построят новый жилой квартал.
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