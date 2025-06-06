Эксперт: Реализация городских программ преобразует Бутырский район Москвы
Новый жилой квартал появится по программе комплексного развития территорий (КРТ) в Бутырском районе Москвы, поблизости от станции метро «Фонвизинская». Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
По словам градоначальника, здесь построят многофункциональный комплекс со спортивным центром и гостиницей, а также новые дома по программе реновации на месте устаревших объектов. Реализация проектов позволит создать более 1100 рабочих мест. Кроме того, строители выполнят благоустройство территории организацию улично-дорожной сети.
Сегодня в Москве одобрены и реализуются 117 проектов КРТ суммарной площадью порядка 1400 га.
Как отметила гендиректор архитектурного бюро Юлия Зубарик, программа КРТ необходима для обновления и эффективного использования земель города. Реализация проектов позволяет создавать современные, комфортные и отвечающие потребностям жителей городские пространства. Кроме того, создание новых рабочих мест повышает занятость и экономическую активность горожан. «Этот проект наглядно демонстрирует тенденцию к децентрализации Москвы, когда новые центры общественной, деловой и спортивной жизни формируются за пределами традиционного центра, вблизи жилых кварталов. Это позволяет снизить нагрузку на центральные районы города, делая жизнь более комфортной и разнообразной», — отметила она.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) на севере Москвы.
«Масштабные инвестиционные проекты позволяют привлекать девелоперов к развитию городской инфраструктуры и созданию рабочих мест в разных районах столицы. Сейчас в Северном административном округе реализуется 26 МаИП, для которых город предоставил почти 36 гектаров земли. На них возведут здания для размещения объектов образования и производств, спорткомплексы, коммерческую недвижимость и другие объекты общей площадью свыше 1,1 миллиона квадратных метров», – отметил вице-мэр.
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