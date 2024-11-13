Эксперт: Реализации проектов КРТ становится дополнительным импульсом развития столицы

В Москве приняты решения о комплексном развитии трех территорий общей площадью 15,38 гектара в районах Бутырский (СВАО), Академический (ЮЗАО) и Хорошево-Мневники (СЗАО). Постановления об этом подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Один из реорганизуемых участков площадью 13,96 гектара расположен на северо-востоке Москвы недалеко от станции метро «Бутырская» и станции «Останкино» МЦД. На нём в рамках проекта возведут современный квартал с образовательным комплексом и другими объектами социальной и общественно-деловой инфраструктуры, что позволит создать свыше 1,6 тысячи рабочих мест.

Второй участок площадью 0,9 гектара находится на юго-западе Москвы недалеко от станции метро «Академическая» между улицами Дмитрия Ульянова и Винокурова. На нем построят ФОК с бассейном. Реорганизация даст около 90 рабочих мест. Кроме того, запланировано благоустройство территории и развитие улично-дорожной сети.

Третья реорганизуемая территория площадью 0,52 гектара расположена на северо-западе Москвы по адресу: 3-й Силикатный проезд, владение 1, корпус 1 рядом с набережной Москвы-реки. На этом месте планируется создать современный технопарк, где появиться около 600 новых рабочих мест.

Независимый экономист Андрей Бархота подчеркнул, что проекты комплексного развития территорий блестяще зарекомендовали себя в Москве.

«Запланированные "активности" позволяют расширить масштабы современного технологичного строительства с вовлечением тех земельных ресурсов, которые в настоящий момент используются недостаточно эффективно, создавая условия для формирования районов с неравномерной урбанистической стилистикой», - заметил Бархота.

Он также отметил, что в процессе реализации проектов КРТ увеличивается количество вновь созданных рабочих мест, формируются зоны деловой активности, увеличивается объём новой инженерной и социальной инфраструктуры.

«В результате в Москве практически отсутствуют зоны отчуждения, которые выбиваются из общей архитектурной и атмосферной линии, а экономика получает продолжительный импульс развитая за счёт непрерывности финансового-хозяйственных и инвестиционных циклов в столице», - добавил экономист.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о строительстве делового комплекса со спортивными и медицинскими центрами в Дорогомилове по программе КРТ.

«На западе столицы будет реорганизован участок площадью 1,21 гектара по адресу: улица Неверовского, владение 8. Здесь построят общественно-деловые объекты. Объем вложений в проект оценивается примерно в 19 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект — в 668,17 миллиона рублей. В итоге город получит 1,6 тысячи рабочих мест» - уточнил Ефимов.

