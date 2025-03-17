Эксперт рассказал о значимости трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе для города

Столичный мэр Сергей Собянин осмотрел финишный участок трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, который впоследствии соединит магистраль с Московским скоростным диаметром. Об этом градоначальник заявил в своем Telegram-канале.

По словам главы города, сквозную транспортную магистраль получат север и юг города. Предстоит реконструировать и построить 14 км автодорог, в том числе путепровод по Варшавскому шоссе, путепровод через железнодорожные пути МЦД-2, эстакаду-съезд на улицу Поляны в сторону МКАД, а также тоннель через улицу Поляны.

Ожидается, что движение будет запущено осенью 2026 года. Сейчас готовность участка составляет 18%.

В свою очередь президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков», профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков назвал строительство новой магистрали очень важным проектом и для Новой Москвы, и в целом для города. Новая дорога обеспечит поперечную связь между районами, а также станет полноценным дублером МКАД в ЮЗАО. Уже введен в эксплуатацию уникальный совмещенный автомобильный и метротоннель на пересечении с Калужским шоссе протяженностью два километра, отметил он. В заключение Кулаков добавил, что магистраль Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе — важнейшая часть столичного транспортного каркаса.

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил о реконструкции съездов на МКАД в ВАО Москвы.

«Проектом предусматривается строительство и реконструкция 5,5 километра дорог. Сюда входит строительство бокового проезда вдоль внешней стороны МКАД на участке 1-3-го километров, а также работы по реконструкции существующих и возведению новых съездов. Сейчас на объекте идут мероприятия подготовительного этапа. Плановое окончание строительства приходится на август 2026 года», — отметил вице-мэр.

