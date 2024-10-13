Эксперт рассказал о значимости программ реновции и КРТ для развития Москвы

В Москве в ближайшие три года планируется строительство и проектирование семи млн кв. метров жилья по программе реновации. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, на реализацию новых проектов будет выделено 1,2 трлн рублей. При этом глава города добавил, что в Москве будет продлена программа «Мой район» и КРТ.

Собянин также заметил, что в рамках улучшения городской среды обновят освещение, дорожное покрытие, остановки и другие объекты, а также с помощью инвесторов построят современные кварталы и производства на местах бывших промзон и неэффективно используемых участков.

Независимый экономист Андрей Бархота отметил, что проекты реновации в столице эффективно показали себя с точки зрения мультипликативности и создания новых рабочих мест.

«Семь млн кв. м нового жилья в рамках программы реновации – это амбициозный показатель не только по меркам столицы, но и в масштабах всей России. Заложенные в бюджете на эти цели расходы будут иметь большой инвестиционный эффект. Программы реновации в сочетании с комплексным развитием территорий и интенсивным благоустройством города в сжатые сроки повысит уровень комфорта городской среды и создаст условия для поддержания высоких темпов валового продукта Москвы на горизонте трех-пяти лет», - сказал он.

При этом Бархота подчеркнул, что после завершения строительства нового жилья и объектов социнфраструктуры в районах возникает новый импульс для развития.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил о развитии гостиничной инфраструктуры в рамках КРТ.

«Из 93% редевелопмента, реализуемых инвесторами и операторами КРТ, семь предполагают строительство гостиниц. Общая площадь отелей превысит 227 тысяч квадратных метров, а вместимость будет варьироваться от 300 до тысячи номеров», - добавил он.

По словам Ефимова, эти площадки будут расположены на северо-востоке, юге и юго-востоке Москвы.