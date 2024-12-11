Эксперт рассказал о значении реализации проекта КРТ в Зеленограде
Столичным правительством принято решение о комплексном развитии двух земельных участков суммарной площадью 3,07 га в Зеленограде (районы Матушкино и Силино). Постановление было подписано московским мэром Сергеем Собяниным.
Участки находятся в проезде № 4801 и на проспекте Генерала Алексеева.
Градостроительный потенциал участков достигает более чем 2500 квадратных метров. Здесь будет построено здание конечной станции пассажирского транспорта с отстойно-разворотной площадкой. Реализация проекта создаст 120 рабочих мест. Кроме того, планируется развитие улично-дорожной сети и благоустройство территории.
Сегодня в Москве реализуются 107 проектов комплексного развития территорий суммарной площадью более 1300 га. На них будет построено 27,4 млн «квадратов» недвижимости, а работу получат более 332 тысяч москвичей.
По мнению независимого экономиста Андрея Бархоты, Зеленоград стратегически важен для северо-западных границ столицы — здесь находится крупный транспортный хаб, в частности, станция МЦД. Кроме того, поблизости находятся международный аэропорт Шереметьево и трасса Москва — Санкт-Петербург. Комплексное развитие территорий в Зеленограде позволит усилить бесперебойность и стабильность развития московского транспорта, расширит логистические мощности и придаст импульс для создания новых рабочих мест и поддержания деловой активности.
Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о реорганизации участков в Можайском районе.
«Четыре участка по адресам: Можайское шоссе, владения 5, 13, 25, 43 общей площадью 3,16 гектара входят в один проект комплексного развития территорий. В течение пяти лет назначенный столицей оператор КРТ возведет на них современные жилые комплексы, в которые смогут переехать участники программы реновации. Вложения в реализацию проекта оцениваются почти в 29 миллиардов рублей. В итоге будет создано более 300 рабочих мест», — заявил вице-мэр.
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