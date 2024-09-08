Эксперт рассказал о влиянии новых дорожных связок на качество жизни москвичей
Председатель Комиссии по архитектуре и градостроительству МГО ОПОРЫ РОССИИ Дмитрий Мавзолевский оценил строительство новой связки между Алтуфьевским и Дмитровским шоссе от улицы Хачатуряна до Дубнинской улицы в Москве.
Накануне мэр столицы Сергей Собянин объявил об открытии этого объекта, который, по его словам, снизит нагрузку на дороги на Сигнальном проезде, Череповецкой улице, на СЗХ и на Алтуфьевском шоссе.
Мавзолевский заметил, что это важный проект, имеющий огромное значение для улучшения транспортной доступности в Северном и Северо-Восточном округах столицы. Специалист напомнил, что эта связка позволит москвичам, проживающим в данной части города, не объезжать железнодорожную дорогу, что значительно сократит время в пути.
«Новая шестиполосная дорога с двумя путепроводами над путями МЦД-1 обеспечит эффективное использование дорожной сети и снизит нагрузку на прилегающие улицы и магистрали. Это улучшит качество жизни жителей. Этот проект является важным шагом в развитии транспортной инфраструктуры Москвы. Он будет способствовать повышению эффективности использования дорожной сети», - сказал Мавзолевский.
Он также добавил, что запуск пассажирского транспорта по новой дороге поможет москвичам из соседних районов быстро добираться до нужных мест.
Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что за 13 лет в столичном регионе было построено более 430 тоннелей, эстакад и мостов, а также свыше 310 внеуличных пешеходных переходов.
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