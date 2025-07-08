Эксперт: Программа КРТ стала одним из основных инструментов столичного обновления

Пять лет назад в Москве стартовала программа комплексного развития территорий (КРТ), в рамках которой возрождаются заброшенные и пустующие территории города, неэффективно используемые участки земли и бывшие промзоны. Об этом в своем Telegram-канале заявил столичный мэр Сергей Собянин.

Первый договор, по словам Собянина, был заключен 8 июля 2020 года и подразумевал реорганизацию 5,92 га в экс-промзоне «Октябрьское поле». Сейчас здесь построены бизнес-центр, школа и жилые дома. Сейчас застройщик приводит территорию в порядок, проект практически завершен.

Сегодня активные работы ведутся в районах Тимирязевский, Войковский, Зюзино, Печатники, Хорошевский и в Троицке.

Все площадки расположены в непосредственной близости от автодорог и станций метрополитена. Промышленно-производственная и общественно-деловая инфраструктура составляет примерно половину построенной недвижимости. Остальная доля приходится на жилые дома, в частности, возводимые по столичной программе реновации ветхого жилья.

Так, добавил Собянин, первая очередь жилого квартала возводится на месте промзоны «Братцево». Кроме жилья, здесь появятся социальные и коммерческие объекты, в частности, спорткомплекс, школа и детсад.

Также бизнес-центр возводится на месте недостроенного гаража-стоянки в Дмитровском проезде. Реализация объекта позволит трудоустроить 3500 человек.

Кроме того, пять жилых корпусов ввели в эксплуатацию близ деревни Яковлево. Здесь также будет построен образовательный комплекс.

Всего в Москве на разных стадиях реализации и проработки находятся 336 проектов КРТ, в рамках каждого из которых будет выполнено благоустройство территорий, а также благоустройство аллей, скверов, парков и других природных зон.

По словам гендиректора архитектурного бюро Юлии Зубарик, за пять лет программа КРТ стала основным инструментом столичного градостроительного обновления, продемонстрировав, как можно превратить в современные и комфортные городские пространства экс-промзоны. Суммарная площадь реорганизованных территорий составила 4,2 тысячи га, а суммарный бюджетный эффект достиг 6,4 трлн рублей. Комплексный подход дает возможность формировать удобные, гармоничные и современные городские пространства, отметила она.

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о реорганизации по программе КРТ двух участков в Войковском районе.

«По программе комплексного развития территорий в Войковском районе реорганизуют два участка общей площадью около 22,5 гектара, на которых планируется построить жилые дома, в том числе для реализации программы реновации. На первых этажах будущих новостроек разместятся предприятия малого бизнеса. Кроме того, здесь построят и объекты общественно-делового назначения. Таким образом, жители будут обеспечены необходимой инфраструктурой и сервисами в шаговой доступности. Реализация проектов позволит создать в районе свыше 1,5 тысячи рабочих мест», — отметил вице-мэр.

