Эксперт: Программа КРТ сделала бывшие промзоны новым центром притяжения москвичей

В ходе заседания президиума столичного правительства было принято решение о комплексном развитии территории (КРТ) рядом со станцией метро «Боровское шоссе» (район Ново-Переделкино, ЗАО). Об этом заявил в своем Telegram-канале столичный мэр Сергей Собянин.

Так, на трех земельных участках построят объекты общественно-делового назначения и современный жилой квартал. Сейчас территорию занимают устаревшие объекты.

Кроме того, был утвержден проект планировки части производственной зоны №23 «Серп и Молот» близ Подъемной улицы и Перовского проезда по программе КРТ. Здесь возведут объекты общественно-делового назначения, в частности, гараж, кафе и магазины, озеленят и благоустроят прилегающую территорию.

Кроме того, новый жилой квартал, в частности, для целей программы реновации ветхого жилья, появится на месте части производственной зоны №30 «Коломенское». Помимо жилых домов, здесь появятся технопарк, многофункциональные центры, поликлиника, детсады для 1050 детей и школа для 1350 учеников.

По словам экономиста, члена Московского регионального отделения «Деловая Россия» Алексея Хижняка, в Москве последовательно развиваются бывшие промзоны, на их месте появляются центры притяжения деловой и социальной активности. Уже сегодня эти локации отличаются комфортной логистической средой — они имеют прямой выход на основные столичные магистрали и находятся возле станций метрополитена. Москвичи в свою очередь получают новые возможности для работы и отдыха, а также объекты социальной инфраструктуры и технопарки.

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов заявил, что в Москве в рамках программы КРТ будет реорганизовано свыше 920 га бывших промзон.

«Включение участков бывших промзон в программу КРТ позволяет возвращать к жизни депрессивные территории с неработающей десятки лет промышленной инфраструктурой. Редевелопмент таких площадок предусмотрен более чем в половине активных на сегодня проектов КРТ. Так, на 65 территориях площадью свыше 920 гектаров будут сформированы многофункциональные городские пространства с общественно-деловой застройкой, высокотехнологичными производствами и жильем. Это позволит создать более 240 тысяч рабочих мест», — отметил вице-мэр.

