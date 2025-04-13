Эксперт: Программа КРТ помогает делать Москву более удобным для жизни и работы городом

Новое общественно-деловое пространство появится на улице Неверовского (район Дорогомилово, ЗАО) в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Сейчас на объекте площадью 1,21 га находится устаревшие строения и склады. На их месте появятся отделения банков, кафе, медицинские и спортивные центры, а также офисы. Реализация проекта позволит создать 1600 рабочих мест. Также строители обновят улично-дорожную сеть и благоустроят прилегающую территорию.

В непосредственной близости находится станция метро «Парк Победы».

Сейчас в Москве реализуются 113 проектов КРТ. В их рамках предполагается строительство более 28,2 млн «квадратов» современной недвижимости, будут созданы свыше 334 тысяч рабочих мест.

По словам экономиста, члена московской «Деловой России» Алексея Хижняка, цель механизма КРТ — вовлечение территорий в новые строительные проекты, градостроительное развитие и улучшение жилищных условий москвичей. Он отметил, что программа КРТ показала себя востребованным инструментом — территории, которые ранее использовались неэффективно, становятся удобными для жизни и работы современными районами. В частности, реализация проекта КРТ в Дорогомилово потребует вложений примерно в размере 19 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект будет оцениваться в 668,17 млн рублей. Кроме того, жители улиц Генерала Ермолова и Барклая получат современную инфраструктуру, а также развлекательно-деловое пространство.

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил о реорганизации участков в районе Нагатино-Садовники по программе КРТ.

«Три участка общей площадью 1,57 гектара на Варшавском шоссе и Нагатинской улице входят в один проект комплексного развития территорий и подлежат реорганизации. Здесь планируют построить жилье для целей программы реновации. Реализация этого проекта позволит создать более 140 рабочих мест. Всего в районе Нагатино-Садовники городом проработано шесть проектов КРТ общей площадью свыше 36 гектаров, они предполагают строительство более 1,1 миллиона квадратных метров различной недвижимости», — отметил вице-мэр.

