Эксперт: проекты КРТ в Москве повышают эффективность использования городских территорий

Площадь проектов комплексного развития территорий (КРТ) в Москве превысила 3,1 тысячи гектаров, написал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Благодаря реализации проектов КРТ неэффективно используемые участки будут приносить пользу горожанам, подчеркнул мэр. Он напомнил, что вместе с инвесторами Москва возводит кварталы с жильем, социальной и общественно-деловой инфраструктурой, а также производствами.

С начала 2024 года количество проектов КРТ в Москве увеличилось до 236. Инвестиции в них могут превысить 17 триллионов рублей, уточнил Собянин.

По словам мэра, в рамках проектов на обновленных территориях появится свыше 763 тысяч рабочих мест.

Системный подход правительства столицы к повышению качества городской среды дает возможность инвесторам планировать свою деятельность на годы вперед, заявил вице-президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) по работе с предпринимательским сообществом Александр Крутов.

Он отметил, что строительство крупных транспортных объектов в сочетании с КРТ повышает эффективность использования территорий в городе, привлекает предпринимателей и позволяет нарастить налоговую базу.

«В сочетании с набором городских информационных сервисов, любой предприниматель как крупный, так и начинающий может ознакомиться с планами развития столичных районов, оценить перспективы своего бизнеса и найти возможности для финансирования опираясь на реальные механизмы градостроительного развития», - сказал Крутов.

