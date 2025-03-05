Эксперт: Проекты КРТ способствуют созданию комфортной городской среды

В Москве два участка нежилой застройки в районах Аэропорт и Черёмушки будут реорганизованы по программе комплексного развития территорий. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, эти два проекта позволят после реализации создать более 110 новых рабочих мест.

Генеральный директор архитектурного бюро, градостроитель Юлия Зубарик в этой связи отметила, что ключевой составляющей успешного градостроительного развития Москвы в последние годы является политика городских властей, которая предполагает комплексный подход к решению городских проблем и стратегическое планирование развития города.

«На сегодняшний день одним из главных инструментов градостроительной политики в Москве является механизм комплексного развития территорий (КРТ). Данный механизм позволяет ускоренно вовлечь в оборот заброшенные или неэффективно используемые городские земли, несмотря на их аварийность, степень износа инфраструктуры или градостроительные ограничения. Проекты, реализуемые с использованием механизма КРТ предполагают не просто строительство жилья, а комплексное освоение территории с созданием всей необходимой социальной инфраструктуры, общественно-деловых зон и улично-дорожной сети. Такие проекты реализуются за счет средств инвесторов-девелоперов, а также предполагают создание новых рабочих мест, что не только снижает нагрузку на городской бюджет, но и способствует увеличению объема налоговых поступлений», - рассказала эксперт.

По её словам, первый проект предполагает реорганизацию участка нежилой застройки, расположенного на ул. Степана Супруна в районе Аэропорт, а второй участок находится на ул. Херсонской в районе Черемушки.

«В результате реализации этих проектов местные жители получат современное жилье, доступ к высококачественной социальной инфраструктуре, а также комфортные «третьи места» — локации для проведения времени вне дома и работы», - подчеркнула Зубарик.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил о реорганизации участка бывшей промзоны Бескудниково.

«Участок в районах Лианозово и Алтуфьевский подлежит реорганизации по программе КРТ. На территории площадью 76,92 гектара появится современный микрорайон с жильем и объектами инфраструктуры. Всего здесь планируется возвести свыше 1,2 миллиона квадратных метров недвижимости. Инвестиции в проект оцениваются в 229,2 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект — в 6,8 миллиарда рублей», - уточнил заместитель мэра.

Он также добавил, что в результате город получит около 13,4 тысячи рабочих мест.

