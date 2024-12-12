Эксперт: Проекты КРТ обеспечивают индивидуальный подход к развитию районов столицы
Проект планировки части производственной зоны № 34 «Черемушки» утвержден правительством. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.
На данный момент большую часть территории занимают устаревшие объекты. При реорганизации зоны намерены построить современный жилой квартал в рамках программы реновации. Также запланировано возведение детского сада, благоустройство и озеленение территории. Помимо прочего построят парковки для автотранспорта, трансформаторную и распределительную трансформаторную подстанции.
По словам архитектора, руководителя архитектурного бюро Егора Алпатова, комплексное развитие территорий позволяет подходить к развитию районов индивидуально.
«Примечательно, что каждый такой проект индивидуален. Это отличная задача для хорошей архитектурной команды – привнести интересные особенности в проектирование новых сооружений на местах редевелопмента в Москве. Учесть исторические особенности района, социальную составляющую – это всегда новый опыт и интересный проект», - рассказал он.
Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщал, что с начала 2024 года город заключил с инвесторами 10 договоров о КРТ по итогам торгов. Запланирован редевелопмент участков семи бывших промзон, двух неэффективно используемых и одной незастроенной территории. Реализация проектов обеспечит около 40,6 тысячи новых рабочих мест, инвестиции в их строительство составят 971 миллиард рублей.
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