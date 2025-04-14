Эксперт: Присоединение к Москве дало мощный импульс для развития ТиНАО

В Новой Москве открылись три новых объекта — здание суда, детский сад и школа. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.



По его словам, ТиНАО — одна из самых быстрорастущих столичных территорий: в округе наиболее заметны прирост населения, строительство новых жилых домов и создание рабочих мест.



Новая школа открылась в районе Внуково, корпус рассчитан на 1000 учеников. Помимо учебных классов, здесь есть спортзалы, зал для мероприятий, мастерская, лабораторно-исследовательские комплексы и ИТ-полигон. Получать знания здесь можно по городским проектам «Естественно-научная вертикаль», «ИТ-вертикаль» и «Математическая вертикаль».



Новый двухэтажный детсад на 185 детей открылся в районе Коммунарка и вошел в состав школы №2070. Здесь для малышей предусмотрены просторные группы, а также многофункциональное пространство «Игронариум», объединяющее физкультурный и музыкальный залы и амфитеатр.



В свою очередь площадь районного суда в Троицке после его переезда в новое здание выросло почти в восемь раз. Оно приспособлено для маломобильных граждан, а в 20 залах заседаний установлены современное оборудование и системы безопасности.



По словам урбаниста, партнера архитектурного бюро Андраника Симаняна, присоединение к Москве стало мощным импульсом для развития ТиНАО. Здесь планомерно создают комфортную городскую среду — строят новые школы, жилые дома, медучреждения, спортивные объекты, создают тысячи рабочих мест. Кроме того, возведение образовательных объектов помогает населению получить доступ к качественному образованию в шаговой доступности — это позволяет сделать Новую Москву перспективной для молодых семей.



Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о возведении социальных объектов в Москве.



«Сейчас за счет внебюджетных источников финансирования возводится 130 образовательных, 16 медицинских, 40 спортивных и восемь культурных объектов. Так, новые школы и детские сады дадут городу более 65 тысяч учебных мест. Наибольшее количество социальных объектов — 44 — построят инвесторы в Новомосковском административном округе. На западе столицы возводится 27 зданий социального назначения, а на северо-востоке — 22», — заявил вице-мэр.

