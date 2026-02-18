Эксперт: Пешеходный мост в Мнёвниковской пойме органично впишется в инфраструктуру района

В Москве начали новый этап строительства пешеходного моста в Мнёвниковской пойме, рассказал ранее мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Уточняется, что работы идут параллельно с двумя берегами, что значительно оптимизирует процесс. Монтаж главного архитектурного элемента — арок — хотят осуществить навесным способом. Таким же методом возведут и пролётный мост.

Как отметил архитектор, градостроитель Петр Анурин, конструкция нового пешеходного моста в Мнёвниковской пойме развивает пластическую тему, которую задал соседний Гагаринский мост, и визуально связывает оба берега между собой. По его словам, вантовая система в сочетании с металлической аркой, которая собирается из секций над водой, формирует графичный силуэт, обозначающий трассировку пешеходного маршрута. «Последовательность монтажа — от навесной сборки арки гусеничными кранами до продольной надвижки пролётного строения — минимизирует присутствие временных конструкций в прибрежных панорамах. Завершающий этап, включающий демонтаж технологических сооружений и интеграцию моста в сеть тротуаров и прогулочных дорожек, к 2027 году должен превратить объект в естественную часть пешеходной инфраструктуры района, где инженерное сооружение вписано в логику рельефа и сложившиеся маршруты транзита», - отметил он.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что также заканчивается работа над путепроводом над Кантемировской улицей.

«Завершается возведение путепровода над Кантемировской улицей. Объект пройдет над рокадой и обеспечит бессветофорную связь между улицей Кошкина и Кавказским бульваром. На данный момент полностью сооружены монолитные конструкции, выполнена укладка асфальта. Специалисты проводят работы по устройству технических помещений и системы водоотвода, продолжается строительство подъездных дорог. Открытие путепровода создаст дополнительную транспортную связь между районами Москворечье-Сабурово и Царицыно», – уточнил он.

