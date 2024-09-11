Эксперт оценила модель работы с инвесторами в столице
За последние пять лет инвесторы в Москве построили 136 детских садов и 50 школ, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Он рассказал, что с 2021 года введена практика договоров участия с застройщиками, по которым новые соцобъекты после постройки сразу передаются городу. Так, на сегодня заключили уже 150 договоров участия, а всего инвесторы должны будут построить и передать Москве 283 здания транспортной, социальной и инженерной инфраструктуры.
Председатель Комитета МТПП по развитию инвестиционной среды для бизнеса Анна Вовк отметила, что столица является успешным ориентиром для других регионов по внедрению практик работы с инвесторами. Данный проект, действующий с 2021 года, - один из них. Сейчас из 150 договоров семь уже полностью реализованы. По ее мнению, другие регионы по примеру Москвы тоже будут внедрять эту успешную модель в свою систему строительства.
«Так, с 2011 года в Москве построили 1080 социальных объектов: свыше 600 зданий школ и детских садов, более 160 объектов здравоохранения, свыше 210 – спортивных и более 80 объектов культуры», - поделился заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По его словам, также закончено строительство таких учреждений, как флагманские центры Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, ГКБ № 15 имени О.М. Филатова, ГКБ имени С.П. Боткина, Центр бокса на территории Олимпийского комплекса «Лужники», Дворец спорта в Некрасовке и другие.
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