Эксперт оценила эффект от развития транспортного каркаса столицы
В Москве построено 17,4 км линий и 8 измерений метро в 2024 году. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По его словам, главным событием прошлого года стало открытие движения на новой Троицкой ветке и станции «Потапово» Сокольнической линии.
«Многое уже сделано и предназначено для строительства нового дорожного каркаса столицы. С 2011 года построено 1460 км дорог, 454 тоннеля, эстакады и моста, 328 пешеходных переходов», - написал Собянин.
Мэр уточнил, что до 2030 года планируется возведение 71,4 км линий, 31 станции и 5 новых электродепо.
Архитектор Марина Димова отметила, что сейчас в Москве новые станции метро открываются по всему городу, что благоприятно сказывается не только на пассажиропотоке, но и уменьшает автомобильный трафик на дорогах, т.к. многие автомобилисты, в виду удобства начинают пересаживаться на общественный транспорт.
«Троицкая ветка кардинально меняет дорожную обстановку, этим направлением пользуются все больше и больше пассажиров. Сотни километров новых дорог и новые станции метро благоприятно влияют на новый̆ дорожный̆ каркас», - подчеркнула эксперт.
Она также добавила, что в итоге движение перераспределяется по новым направлениям, что уменьшает загруженность дорог в Москве.
Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил о строительстве новой дороги в Коммунарке.
Новое четырехполосное шоссе в основном пройдет в створе Бачуринской улицы. Строятся подъезды к нему от прилегающих микрорайонов. Более чем наполовину выполнена укладка дорожного полотна, на некоторых отрезках готово асфальтовое покрытие. Общая готовность объекта составляет 48%. Трассу введут в эксплуатацию осенью 2025 года.
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