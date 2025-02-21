Эксперт оценила эффект от развития транспортного каркаса столицы

В Москве построено 17,4 км линий и 8 измерений метро в 2024 году. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, главным событием прошлого года стало открытие движения на новой Троицкой ветке и станции «Потапово» Сокольнической линии.

«Многое уже сделано и предназначено для строительства нового дорожного каркаса столицы. С 2011 года построено 1460 км дорог, 454 тоннеля, эстакады и моста, 328 пешеходных переходов», - написал Собянин.

Мэр уточнил, что до 2030 года планируется возведение 71,4 км линий, 31 станции и 5 новых электродепо.

Архитектор Марина Димова отметила, что сейчас в Москве новые станции метро открываются по всему городу, что благоприятно сказывается не только на пассажиропотоке, но и уменьшает автомобильный трафик на дорогах, т.к. многие автомобилисты, в виду удобства начинают пересаживаться на общественный транспорт.



«Троицкая ветка кардинально меняет дорожную обстановку, этим направлением пользуются все больше и больше пассажиров. Сотни километров новых дорог и новые станции метро благоприятно влияют на новый̆ дорожный̆ каркас», - подчеркнула эксперт.

Она также добавила, что в итоге движение перераспределяется по новым направлениям, что уменьшает загруженность дорог в Москве.

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил о строительстве новой дороги в Коммунарке.

Новое четырехполосное шоссе в основном пройдет в створе Бачуринской улицы. Строятся подъезды к нему от прилегающих микрорайонов. Более чем наполовину выполнена укладка дорожного полотна, на некоторых отрезках готово асфальтовое покрытие. Общая готовность объекта составляет 48%. Трассу введут в эксплуатацию осенью 2025 года.