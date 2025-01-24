Эксперт оценил значимость строительства новой автомагистрали для москвичей

Связка от Кантемировской улицы до Павелецкого направления Московской железной дороги появится на Московском скоростном диаметре (МСД). Введение объекта в эксплуатацию улучшит транспортную доступность сразу пяти столичных районов, а автолюбители получат удобный выезд на автомагистраль М-4 «Дон». Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Так, отметил градоначальник, здесь появятся тоннель под Бакинской улицей и пять эстакад.

Кроме того, добавил мэр, продолжается воссоединение МСД с трассой Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. На участке дороги от улицы Поляны до Варшавского шоссе появятся путепровод через пути МЦД-2, эстакада в сторону улицы Поляны и новый путепровод в створе Варшавского шоссе.

Собянин напомнил, что в прошлом году уже было запущено движение от станции метро «Новомосковская» Сокольнической линии метро до улицы Эдварда Грига. В планах на 2025 год — завершить возведение участка от улицы Эдварда Грига до улицы Поляны.

По словам старшего преподавателя по курсу «Управление дорожным движением» Высшей школы урбанистики, Факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Андрея Мухортикова, значение скорейшего окончания работ по проекту МСД на Каспийской и Кантемировской улицах сложно переоценить и для комфорта москвичей, и для транспортного эффекта. Реализация проекта создаст быстрый маршрут с МСД в сторону Варшавское шоссе, а также с МСД на Липецкую улицу и трассу М-4 «Дон». Кроме того, соединение МСД с трассой Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе разгрузит юг МКАД, Варшавское шоссе и трассу М-2 «Крым», а также обеспечит связь с Южнолыткаринской дорогой. Все это в целом позволит сформировать скоростной бессветофорный каркас магистралей — дублер МКАД от трассы М-1 «Беларусь» до трассы М-12 «Восток».

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов заявил об окончании возведения на южном участке МСД эстакады.

«Длина эстакадного съезда составила 630 метров. Объект стал самым протяженным мостовым сооружением на участке Московского скоростного диаметра за пределами МКАД. Эстакаду удерживает 16 опор. В общей сложности для ее строительства потребовалось более 4,7 тысячи кубометров железобетонных конструкций. По всей длине эстакады установили уличное освещение и автоматическую противогололедную систему. Съезд обеспечил движение автотранспорта на основной ход МСД в сторону Подмосковья», — отметил вице-мэр.

